Буссуфа развеял слухи о переходе в "Андерлехт"

Полузащитник "Локомотива" Мубарак Буссуфа развеял слухи о том, что может покинуть московский клуб. Напомним, ранее появилась информация о том, что 30-летний марокканец может вернуться в "Андерлехт".



"Издание Nieuwsblad распространяет слухи, – заявил Буссуфа на своей странице в "твиттере". – У меня нет никакого конфликта с главным тренером "Локомотива" Игорем Черевченко, у нас отличные отношения. Я тренируюсь всего лишь неделю, до этого была операция, так что я просто пока не готов на сто процентов".