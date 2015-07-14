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    Буссуфа развеял слухи о переходе в "Андерлехт"

    Полузащитник "Локомотива" Мубарак Буссуфа развеял слухи о том, что может покинуть московский клуб. Напомним, ранее появилась информация о том, что 30-летний марокканец может вернуться в "Андерлехт".
    "Издание Nieuwsblad распространяет слухи, – заявил Буссуфа на своей странице в "твиттере". – У меня нет никакого конфликта с главным тренером "Локомотива" Игорем Черевченко, у нас отличные отношения. Я тренируюсь всего лишь неделю, до этого была операция, так что я просто пока не готов на сто процентов".
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2015 18:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100

      dеigandre 15 июля 2015, 09:10

      Очень жаль...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      DrAzraill 14 июля 2015, 23:13

      asdfasfnmsdiugh

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 14 июля 2015, 19:31

      ишь-ты как..

      0
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