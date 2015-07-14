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    "Спартак" представил новичков - Граната, Ивелина Попова и Зе Луиша

    Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов представил новичков клуба - защитника Владимира Граната, полузащитника Ивелина Попова и нападающего Зе Луиша.
    "Приятная миссия - представлять наших новичков. И я с удовольствием это делаю. Все три игрока представляют свои национальные сборные, что очень приятно. Володя Гранат – защитник, вы его прекрасно знаете. Зе Луиш - форвард, который может сыграть как на острие, так и из глубины.
    Ивелин Попов - он довольно быстро адаптировался и вписался в команду, чего я желаю всем новичкам. Хочу, чтобы они стали спартаковцами и членами нашей семьи. Желаю им здоровья и успехов на футбольном поле. А в быту – мы сделаем все возможное, чтобы вам в нашем клубе было комфортно и приятно", - передает слова Родионова "Чемпионат".




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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2015 17:43
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +864

      diktor 15 июля 2015, 18:32

      Спартак-обрати свой ясный взор на Дьякова.Жаль в халяву такого игрока пропустить будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 15 июля 2015, 10:26

      Удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 15 июля 2015, 00:23

      Всё Спартак....будет чемпионом....

      0
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 14 июля 2015, 22:57

      Мясо мы давно не ели,
      спартак поставим на колени.
      ЦСКА - спартак 4:0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +864

      diktor > Великолепный 15 июля 2015, 00:40

      А если не будет 4-0 признаешься публично -что ты здабол?

      0
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      Рейтинг: +314

      spilo 14 июля 2015, 21:49

      Попов уже чувствует себя как дома. На Граната и Зе Луиш посмотрим скоро. Удачи!

      1
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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 14 июля 2015, 21:48

      а почему нету вкладки [фото] в заголовке?

      0
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 14 июля 2015, 21:31

      По всему Соккеру смотрю , а где новички Зенита ?

      2
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      Рейтинг: +18

      GrimlocK > Зенит это Халк 15 июля 2015, 00:40

      Игрочишка например)

      1
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      Рейтинг: +219

      proezd2 14 июля 2015, 21:24

      только пошли новости на сайтах КБ.
      правда отличные по объёму .

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 14 июля 2015, 21:16

      Можно еще Рондона подкупить. Зенит с ним должен расстаться. Игрок неплохой.

      2
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      Рейтинг: +128

      PLipatov 14 июля 2015, 21:11

      официально теперь!

      3
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