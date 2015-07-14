"Спартак" представил новичков - Граната, Ивелина Попова и Зе Луиша

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов представил новичков клуба - защитника Владимира Граната, полузащитника Ивелина Попова и нападающего Зе Луиша.

"Приятная миссия - представлять наших новичков. И я с удовольствием это делаю. Все три игрока представляют свои национальные сборные, что очень приятно. Володя Гранат – защитник, вы его прекрасно знаете. Зе Луиш - форвард, который может сыграть как на острие, так и из глубины.