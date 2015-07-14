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    Глава соцкомитета СФ об отставке Капелло: "Бездарно потраченные средства"

    Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что сожалеет о бездарно потраченных средствах в виде завышенных выплат и компенсаций теперь уже бывшему главному тренеру сборной России Фабио Капелло.
    Российский футбольный союз ранее во вторник заявил о разрыве контракта с Капелло. По данным СМИ, объем выплат итальянскому тренеру может составить более 900 миллионов рублей.
    "Совершенно ничем не обоснованный заложенный в контракте объем средств без учета выхода на практический результат", - заявил "РИА Новости" Рязанский. По его словам, хорошо, что это были не средства госбюджета, но "обидно за бездарно потраченный финансовый ресурс нашей страны".
    Говоря в целом об отставке Капелло, Рязанский сказал: "Давно пора". Он напомнил, что в конце весенней сессии парламент принял поправки в закон о физкультуре и спорте, который регламентирует количество иностранных легионеров в российских командах и учитывает специфику привлечения иностранных специалистов.
    "Закон направлен на восстановление здравого смысла во всех действиях наших (спортивных) федераций. Нужно включать государственные мозги в это дело и государственное регулирование, что и было сделано", - сказал сенатор.
    По мнению парламентария, на руководящие должности нужно активнее привлекать российских специалистов с разумными выплатами по контрактам, без "заоблачных" платежей, как у Капелло.

    Кроме того, как сообщает агенство "РИА Новости", бизнесмен Алишер Усманов заявил, что не выделял деньги на оплату неустойки Капелло.
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    Источник: РИА «Новости»

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    14.07.2015 17:25
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    Комментарии59
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 08:08

      Очень даже дарно для Капеллова...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ 15 июля 2015, 11:15

      почему бездарно? кто то себе новую яхту купил, кто дом, кто еще чего нибудь, каждый нажился на этом контракте!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Bobus 14 июля 2015, 22:19

      Спаллетти зарплату в Зените ещё получает?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > Bobus 16 июля 2015, 15:45

      Уже закончил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Pleafant 14 июля 2015, 21:52

      Если Усманов не выделял деньги на компенсацию,значит её выплатили из бюджета,но никогда в этом не признаются.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +141

      Rruma 14 июля 2015, 21:37

      Как говорил Барбос (Бобик в гостях у Барбоса): "а у меня еще есть!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      fr3nd 14 июля 2015, 21:33

      сколько же времени и средств потребовалось шоб эти гос мозги тугие расшевелить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 14 июля 2015, 21:06

      Позднее зажигание

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      VLR123 14 июля 2015, 20:56

      спохватились...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      salaga 14 июля 2015, 20:30

      Нужно включать государственные мозги в это дело и государственное регулирование, что и было сделано", - сказал сенатор.
      ---------------------------------------------------
      Правительственное решение проблемы всегда хуже самой проблемы.

      1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 14 июля 2015, 20:27

      > Совершенно ничем не обоснованный заложенный
      > в контракте объем средств
      и чё, кто-то верит, что такое бабло было просто подарено по доброте душевной, а не было поделено Капеллой и тем, кто контракт подписывал со стороны России?!

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