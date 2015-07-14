Глава соцкомитета СФ об отставке Капелло: "Бездарно потраченные средства"

Очень даже дарно для Капеллова...
Кроме того, как сообщает агенство "РИА Новости", бизнесмен Алишер Усманов заявил, что не выделял деньги на оплату неустойки Капелло.
Очень даже дарно для Капеллова...
почему бездарно? кто то себе новую яхту купил, кто дом, кто еще чего нибудь, каждый нажился на этом контракте!
Если Усманов не выделял деньги на компенсацию,значит её выплатили из бюджета,но никогда в этом не признаются.
Как говорил Барбос (Бобик в гостях у Барбоса): "а у меня еще есть!"
сколько же времени и средств потребовалось шоб эти гос мозги тугие расшевелить
Позднее зажигание
спохватились...
Нужно включать государственные мозги в это дело и государственное регулирование, что и было сделано", - сказал сенатор.
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Правительственное решение проблемы всегда хуже самой проблемы.
> Совершенно ничем не обоснованный заложенный
> в контракте объем средств
и чё, кто-то верит, что такое бабло было просто подарено по доброте душевной, а не было поделено Капеллой и тем, кто контракт подписывал со стороны России?!