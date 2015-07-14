Де Хеа отработает свой контракт с "МЮ" до конца

Навас в Реале не упустить теперь свой шанс.
Навас в Реале не упустить теперь свой шанс.
Тотоже! Контракт нужно исполнять до конца! потом пусть Сам решает где продолжать ему карьеру.
Чушь это все.Перейдет.щас торгуются и обговаривают варианты.
Ае пипл :) не думайте что перца есть и другие варики или ддх последний вариант,а где гарантия что он сча в реале заиграет? Тем более они тренера поменяли к концу сезона,он может чего другого запросит....
Вы что,серьезно думаете что его агент без единого цента допустит переход де Хеа в качестве свободного агента?)ха
а что он сделает ?
де хеа не захочет подписывать контракт, вот и всё..
Агент имеет свой процент и от подъемных, так что не обломится ему тоже
Зависит от агента.. топовые игроки довольно плотно связаны со своими агентами, так как те выбивают для них наилучшие условия и занимаются решением всех вопросов с клубом/клубами.
Агент Де Хеа - Мендес, если не ошибаюсь :) Таких ребят тяжело оставить без куска..
Молодец!
barc-f
представитель УЕФА
i-nkognito
monolo
Freddy Krueger
alex25For
эти аккуанты моего ГОЛУБОГО сына барсика-фуу!!
но эти еще не все!
вискас мой ГЕИ!!
Ну и хорошо, если останется.
Читая коменты по поводу перехода Де Хеа в Реал хорошо видно было подлинное отношение болелов других клубов к Реалу, особенно тех которые пишут что это хорошо что Давид не перешел к нам, это все от страха внутри Вас, Вам всем плевать что МЮ не получит за свою звезду ни копейки, плевать на его Испанскую семью и родной город, плевать что ни один гранд конкретно не проявил интерес к Давиду кроме Реала, теперь парень будет играть (отбывать последний год контракта) без настроения, его деваха и многие знакомые будут говорить что напрасно он не перешел в Реал где тем более ушел легенда Касильяс и место было почти гарантированно. Болел каталонского клуба просьба не беспокоиться на мой комент, все Ваши заявления относительно Реала "хорошо" излагает -лидер гнилого красноречия этого сайта фобанутый один.
Может его еще бесплатно отпустить ? Есть определенная сумма , которую хочет получить за него МЮ , реал клуб не бедный,пусть платит . И это случится в любом случае , перес себя в угол загнал трансфером касильяса . Если нет - играйте с навасом , которого год расхваливали )))
Да у нас есть неплохой Навас, но запрашивать 40 млн за игрока у которого через год контракт закончится и главное он уже не раз отказывался его продлевать это неправильно и вполне может принести больше проблем для МЮ.
работай раб