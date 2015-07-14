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    Де Хеа отработает свой контракт с "МЮ" до конца

    Испанский голкипер Давид Де Хеа отработает свой контракт с "Манчестер Юнайтед" до конца, сообщает источник.
    Вратаря активно пытается заполучить мадридский "Реал", который недавно покинул многолетний страж ворот "сливочных" Икер Касильяс. Однако испанский гранд до сих пор не сделал "МЮ" никакого конкретного предложения о переходе Де Хеа, и теперь "Юнайтед" собираются оставить голкипера в команде до конца контракта, который действует еще один год. После этого испанец сможет покинуть английский клуб в статусе свободного агента.
    Ранее сообщалось, что "МЮ" не намерен отпускать Де Хеа в "Реал" меньше чем за 40 миллионов евро.
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    Источник: Daily Star

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    14.07.2015 17:11
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    Комментарии139
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 08:05

      Навас в Реале не упустить теперь свой шанс.

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      Рейтинг: +169

      Mr_Tim 15 июля 2015, 04:06

      Тотоже! Контракт нужно исполнять до конца! потом пусть Сам решает где продолжать ему карьеру.

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      Рейтинг: +40

      Roman412 15 июля 2015, 00:36

      Чушь это все.Перейдет.щас торгуются и обговаривают варианты.

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      Рейтинг: +10

      awayfrom 15 июля 2015, 00:12

      Ае пипл :) не думайте что перца есть и другие варики или ддх последний вариант,а где гарантия что он сча в реале заиграет? Тем более они тренера поменяли к концу сезона,он может чего другого запросит....

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      Рейтинг: +11

      habib-15reg 14 июля 2015, 20:45

      Вы что,серьезно думаете что его агент без единого цента допустит переход де Хеа в качестве свободного агента?)ха

      1
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      Рейтинг: +342

      mphuZ > habib-15reg 14 июля 2015, 21:49

      а что он сделает ?

      де хеа не захочет подписывать контракт, вот и всё..

      3
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      Рейтинг: +692

      teknoo > mphuZ 14 июля 2015, 21:55

      Ого) ты видишь будущее? В каком году Арсенал станет чемпионом?

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      Рейтинг: +342

      mphuZ > teknoo 14 июля 2015, 21:58

      я всего лишь предположил.

      а каково твоё мнение ? как агент может повлиять на мнение игрока ? в большинстве случаев - никак..

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 > habib-15reg 14 июля 2015, 22:21

      Агент имеет свой процент и от подъемных, так что не обломится ему тоже

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      Рейтинг: +692

      teknoo > mphuZ 14 июля 2015, 22:43

      Зависит от агента.. топовые игроки довольно плотно связаны со своими агентами, так как те выбивают для них наилучшие условия и занимаются решением всех вопросов с клубом/клубами.

      Агент Де Хеа - Мендес, если не ошибаюсь :) Таких ребят тяжело оставить без куска..

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 14 июля 2015, 20:39

      Молодец!

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      Рейтинг: +403

      мама барсика-фуу 14 июля 2015, 20:38

      barc-f
      представитель УЕФА
      i-nkognito
      monolo
      Freddy Krueger
      alex25For


      эти аккуанты моего ГОЛУБОГО сына барсика-фуу!!
      но эти еще не все!
      вискас мой ГЕИ!!

      4
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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 14 июля 2015, 20:33

      Ну и хорошо, если останется.

      0
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      Рейтинг: +226

      рус фан 14 июля 2015, 20:17

      Читая коменты по поводу перехода Де Хеа в Реал хорошо видно было подлинное отношение болелов других клубов к Реалу, особенно тех которые пишут что это хорошо что Давид не перешел к нам, это все от страха внутри Вас, Вам всем плевать что МЮ не получит за свою звезду ни копейки, плевать на его Испанскую семью и родной город, плевать что ни один гранд конкретно не проявил интерес к Давиду кроме Реала, теперь парень будет играть (отбывать последний год контракта) без настроения, его деваха и многие знакомые будут говорить что напрасно он не перешел в Реал где тем более ушел легенда Касильяс и место было почти гарантированно. Болел каталонского клуба просьба не беспокоиться на мой комент, все Ваши заявления относительно Реала "хорошо" излагает -лидер гнилого красноречия этого сайта фобанутый один.

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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus > рус фан 14 июля 2015, 20:53

      Может его еще бесплатно отпустить ? Есть определенная сумма , которую хочет получить за него МЮ , реал клуб не бедный,пусть платит . И это случится в любом случае , перес себя в угол загнал трансфером касильяса . Если нет - играйте с навасом , которого год расхваливали )))

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      Рейтинг: +226

      рус фан > Виталик ManUtd Rus 14 июля 2015, 21:18

      Да у нас есть неплохой Навас, но запрашивать 40 млн за игрока у которого через год контракт закончится и главное он уже не раз отказывался его продлевать это неправильно и вполне может принести больше проблем для МЮ.

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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus > рус фан 14 июля 2015, 21:25

      каких проблем ? ))) смотри на вещи реально ))) если каблук сейчас будет выпендриваться , то сядет глубоко в запас на год , заработает пролежни и перес его лечить будет несколько лет .

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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 14 июля 2015, 20:03

      работай раб

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