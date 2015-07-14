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    "Рубин" представил новую форму на предстоящий сезон

    Казанский "Рубин" провел презентацию новой формы на предстоящий сезон, информирует пресс-служба клуба.

    Домашний комплект формы будет красного цвета, второй комплект - зеленого цвета, третий - черного. В первом туре Премьер-лиги казанцы сыграют в гостях с московским ЦСКА.



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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2015 16:45
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 15 июля 2015, 06:54

      Казанские стюардессы?

      0
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      Рейтинг: +151

      311 15 июля 2015, 00:28

      Горизонт завален

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      weinmar 14 июля 2015, 23:17

      Супер фото! Все детали видны!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      walk 14 июля 2015, 23:00

      Правильное фото.Успехов нашим,удачного жребия,всего наилучшего!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 14 июля 2015, 22:39

      рубин отошёл от своего классического цвета

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      от себя добавлю > Ubuntu 15 июля 2015, 14:54

      ты прав свой рубиновый цвет был узнаваемым, а теперь не туда не сюда

      0
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      Рейтинг: +25

      Севастопольский 14 июля 2015, 22:15

      Еще дальше бы сфоткали

      0
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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 14 июля 2015, 21:46

      фотограф 100500 уровня. пол-фотки занимают асфальт и небо! очевидно пейзаж и окружение в этом плане важная часть.....

      1
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 14 июля 2015, 21:44

      Классная форма не то что у зенита !)

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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 14 июля 2015, 21:09

      Пока не уберут опереточного дракона с эмблемы - никакая форма не будет соответствовать уровню эстетики.

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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 14 июля 2015, 20:43

      еще бы подальше отошли...

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