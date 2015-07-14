"Рубин" представил новую форму на предстоящий сезон

Казанские стюардессы?
Казанский "Рубин" провел презентацию новой формы на предстоящий сезон, информирует пресс-служба клуба.
Домашний комплект формы будет красного цвета, второй комплект - зеленого цвета, третий - черного. В первом туре Премьер-лиги казанцы сыграют в гостях с московским ЦСКА.
Домашний комплект формы будет красного цвета, второй комплект - зеленого цвета, третий - черного. В первом туре Премьер-лиги казанцы сыграют в гостях с московским ЦСКА.
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