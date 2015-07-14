"Рубин" представил новую форму на предстоящий сезон

Казанский "Рубин" провел презентацию новой формы на предстоящий сезон, информирует пресс-служба клуба.Домашний комплект формы будет красного цвета, второй комплект - зеленого цвета, третий - черного. В первом туре Премьер-лиги казанцы сыграют в гостях с московским ЦСКА.