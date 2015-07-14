Болельщики "Анжи" встретят команду в Махачкале автопробегом

"Анжи" приглашает болельщиков принять участие в автопробеге по случаю прибытия команды с тренировочного сбора в Австрии, сообщает официальный сайт клуба.



Команда прилетит в Махачкалу 15 июля и начнет подготовку к матчу первого тура чемпионата России против "Крыльев Советов".



Перед началом мероприятия организаторы определят тройку наиболее красочно и оригинально оформленных автомобилей. Владельцы машин получат в подарок от "Анжи" клубную атрибутику.



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