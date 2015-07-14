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    Болельщики "Анжи" встретят команду в Махачкале автопробегом

    "Анжи" приглашает болельщиков принять участие в автопробеге по случаю прибытия команды с тренировочного сбора в Австрии, сообщает официальный сайт клуба.

    Команда прилетит в Махачкалу 15 июля и начнет подготовку к матчу первого тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

    Перед началом мероприятия организаторы определят тройку наиболее красочно и оригинально оформленных автомобилей. Владельцы машин получат в подарок от "Анжи" клубную атрибутику.
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    Источник: ФК «Анжи»

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    14.07.2015 16:35
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    Комментарии163
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      Рейтинг: +11

      Kuman 05 15 июля 2015, 16:38

      Закономерное внимание!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 15 июля 2015, 03:03

      До азропорта не близко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 14 июля 2015, 22:37

      Удачи в чесной конкурентной борьбе !

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      TETS 14 июля 2015, 21:35

      Новость на передовицу! Не иначе

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +123

      LAKZ 14 июля 2015, 20:45

      эт ладно. главное победа в матче открытии сезона рпл

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +123

      profangar 14 июля 2015, 20:00

      Научитесь не замечать людей, которым Вы не нравитесь. Потому, что люди, которым Вы не нравитесь бывают двух типов: это либо глупцы, либо завистники. Глупцы через год Вас полюбят, а завистники умрут так и не узнав секрет Вашего превосходства над ними.

      (Джон Уилму)

      18
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      tamerlan71 14 июля 2015, 19:36

      Анжи победил македонскую Славию со счетом 3:0. Отличились Мусалов, Сердеров и Дибиргаджиев.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      KBR-07 14 июля 2015, 19:29

      Красавцы,чё врать!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      ЗАКОНОПOСЛУШНЫЙ 14 июля 2015, 19:23

      .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 14 июля 2015, 19:22

      креативно

      0
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