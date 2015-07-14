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    Касильяс представлен в качестве игрока "Порту"

    Вратарь Икер Касильяс представлен в качестве игрока "Порту".

    34-летний голкипер сборной Испании подписал двухлетний контракт с португальским клубом с возможностью продления соглашения еще на один сезон. Бывший футболист "Реала" будет выступать в "Порту" под 12-м номером.



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    Источник: ФК «Порту»

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    14.07.2015 15:49
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    Комментарии155
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      Рейтинг: +22

      RVRRRR 15 июля 2015, 12:53

      Че-то грустный он.

      0
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      Рейтинг: +76

      Red-green-Hooligans 15 июля 2015, 03:58

      Сначала прочел Супер Блок Касильяс, а что вполне символично, Кас был, есть и будет крут!!!

      0
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      Рейтинг: +625

      el barsa 15 июля 2015, 02:18

      УБИТОЕ ЛИЦО ГОРЕМ. ПОЗОР ПЕРЕСУ. БУДЬ ОН ПРОКЛЯТ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      juventus186 15 июля 2015, 01:51

      Думаю, в плане психологии, это Порту только на руку, кто знает, как фортуна крутанула бы рулетку матча, "Бавария"-"Порту", если б в воротах был шкипер сборной Испании!
      Может 6-1 не было бы!:-))

      0
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      Рейтинг: +17

      ГалактикосGB 15 июля 2015, 00:10

      Он не герой Реала ,Он легенда

      1
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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 14 июля 2015, 21:44

      Супер Бог в темноте и в чёрной футболке

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 14 июля 2015, 20:54

      Успехов ветерану !

      0
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      Рейтинг: +133

      ибрагимхалил 14 июля 2015, 20:32

      ну Икер улыбнись !!Ты столько выиграл ты великий вратарь

      1
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      Рейтинг: +133

      ибрагимхалил 14 июля 2015, 20:31

      ну Икер улыбнись !!Ты столько выиграл ты великий вратарь

      1
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      Рейтинг: +464

      Барсеножечница 14 июля 2015, 20:31

      Розовый воротчик всегда был дырищем

      2
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