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    "Реал Сосьедад" арендовал защитника "Порту"

    Защитник "Порту" Диего Рейес продолжит карьеру в Испании.

    "Реал Сосьедад" на своем официальном сайте объявил об аренде 22-летнего мексиканца. Арендное соглашение не предусматривает права выкупа контракта Рейеса после окончания сезона.

    В настоящее время защитник выступает за сборную Мексики на Кубке КОНКАКАФ.

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    Источник: ФК «Реал Сосьедад»

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    14.07.2015 15:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 14 июля 2015, 20:45

      нормал

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      Рейтинг: +42

      alboro 14 июля 2015, 20:03

      ок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 14 июля 2015, 16:43

      Теперь Месси точно не забьёт им покер.

      0
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      Рейтинг: +12

      umuom 14 июля 2015, 15:52


      а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!Это полезно знать каждому мужчине и не только!вот читайте -- http://maximm.gu.ma

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 14 июля 2015, 15:50

      Перспективный мексиканец ...хотя у Порту там куда не плюнь все супер таланты...думаю у них даже работники которые следят за газоном перспективные ландшафтные дизайнеры мирового уровня)))

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