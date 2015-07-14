Бабаев: "Если запретим в России иномарки, то я сильно сомневаюсь, что уровень отечественных автомобилей возрастет"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о лимите на легионеров по схеме "6+5":

"Мы принимали участие во всех дискуссиях по поводу изменений лимита, в том числе и в Государственной думе, и неоднократно в стенах РФС. Также мы входим практически во все рабочие группы, которые занимаются этой темой. Вы, наверное, знаете, что в декабре прошлого года исполком РФС принял решение о лимите "10+15", но то, что произошло дальше, уже всем известно.

Позицию нашего клуба я неоднократно высказывал. Это решение не пойдет на пользу российскому футболу. Мы все это уже проходили. К сожалению, искусственная попытка интегрировать российских футболистов в стартовый протокол не поможет. Она неэффективна.

Можно привести такой пример: если мы запретим в России все машины-иномарки, то я сильно сомневаюсь, что уровень отечественных автомобилей, таких как "Лада", резко возрастет. Скорее, даже наоборот. Но что случилось, то случилось. Значит, надо принять это решение.

В конце концов, все команды находятся в равных условиях. Но если идти этим путем, то надо, на мой взгляд, говорить о полном исключении иностранцев из российского чемпионата, и тогда бы мы смогли ответить раз и навсегда на вопрос, насколько эта система действительно эффективна.