Бабаев: "Если запретим в России иномарки, то я сильно сомневаюсь, что уровень отечественных автомобилей возрастет"

про иномарки интересная логика,которая поддается критике,и разрушается аргументацией той же логичности на примере аэрокосмической отросли,где ракеты и самолёты лучше не станут,если их делать будут вне России где- нибудь в Африке.
все верно
В точку!
Нужно лучших тогда натурализовывать
по делу
вот пример примитивного умничания )
Блефует на счёт развития российского футбола. На самом деле рад несказанно. Денег на сильных иностранцев у него всё равно нет. И тем, какие есть, денег с трудом наскребёт. Потому и ратовал за отмену лимита, что надеялся бизнес на молодых перспективных иностранцах наладить. Они с Гинером возомнили себя доками в этом деле - только последние опыты удачными не назовёшь. Так что 6+5 для ЦСКА спасение: останется надежда хоть на какую-то конкуренцию в РФПЛ.
Вообще-то Бабаев выражает не только свою, но и Гинера точку зрения. А насчёт ограниченности средств - это да. Только вот кому и чем стоит гордиться? ЦСКА, который при минимальных затратах стабильно добивается максимальных результатов, или Зениту, имеющему практически неограниченный финансовый ресурс, не могущему отчего-то его реализовать хотя бы с 50-ти процентной эффективностью?...
ПыСы: только давай без "кабинетов", в устах фанов Зенита звучит, мягко говоря, весело...
Можно озвучить пофамильно кто именно принимал это решение?
При желании можно и с таким лимитом поднять уровень мастерства наших игроков,введя сдельно-премиальную систему оплаты: забиваешь голы или активно участвуешь в голевых передачах-получай зарплату с большой премией,отстаешь - сиди на минимальном окладе! Тогда в течение сезона лодыри сами начнут уходить!
Лимит - это одно из немногих средств заставить клубы развивать детско-юношеский футбол. Ясное дело, что если будет только лимит, и при этом никто не будет заниматься детьми, то приличных российских футболистов мы не дождёмся.
Но если лимита не будет, то это 100% гарантия, что вместо школ клубы будут покупать иностранцев (ибо проще).