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    Бабаев: "Если запретим в России иномарки, то я сильно сомневаюсь, что уровень отечественных автомобилей возрастет"

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о лимите на легионеров по схеме "6+5":
    "Мы принимали участие во всех дискуссиях по поводу изменений лимита, в том числе и в Государственной думе, и неоднократно в стенах РФС. Также мы входим практически во все рабочие группы, которые занимаются этой темой. Вы, наверное, знаете, что в декабре прошлого года исполком РФС принял решение о лимите "10+15", но то, что произошло дальше, уже всем известно.
    Позицию нашего клуба я неоднократно высказывал. Это решение не пойдет на пользу российскому футболу. Мы все это уже проходили. К сожалению, искусственная попытка интегрировать российских футболистов в стартовый протокол не поможет. Она неэффективна.
    Можно привести такой пример: если мы запретим в России все машины-иномарки, то я сильно сомневаюсь, что уровень отечественных автомобилей, таких как "Лада", резко возрастет. Скорее, даже наоборот. Но что случилось, то случилось. Значит, надо принять это решение.
    В конце концов, все команды находятся в равных условиях. Но если идти этим путем, то надо, на мой взгляд, говорить о полном исключении иностранцев из российского чемпионата, и тогда бы мы смогли ответить раз и навсегда на вопрос, насколько эта система действительно эффективна.
    Но все, кто разбирается в этом вопросе, понимают, что при формуле "7+4", а тем более "10+15" - это одна вариативность, а при "6+5" - совершенно другая", - сказал Бабаев.
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    Источник: Sports.ru

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    14.07.2015 15:27
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    Комментарии130
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 15 июля 2015, 15:03

      про иномарки интересная логика,которая поддается критике,и разрушается аргументацией той же логичности на примере аэрокосмической отросли,где ракеты и самолёты лучше не станут,если их делать будут вне России где- нибудь в Африке.

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      Рейтинг: +85

      777БАРС52 15 июля 2015, 11:13

      все верно

      0
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      Рейтинг: +12

      voody05 15 июля 2015, 10:10

      В точку!

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      Рейтинг: +1317

      pereletnii 15 июля 2015, 08:50

      Нужно лучших тогда натурализовывать

      1
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 15 июля 2015, 02:26

      по делу

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      Рейтинг: +141

      Rruma 14 июля 2015, 21:46

      вот пример примитивного умничания )

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      Рейтинг: +226

      salaga 14 июля 2015, 21:08

      Блефует на счёт развития российского футбола. На самом деле рад несказанно. Денег на сильных иностранцев у него всё равно нет. И тем, какие есть, денег с трудом наскребёт. Потому и ратовал за отмену лимита, что надеялся бизнес на молодых перспективных иностранцах наладить. Они с Гинером возомнили себя доками в этом деле - только последние опыты удачными не назовёшь. Так что 6+5 для ЦСКА спасение: останется надежда хоть на какую-то конкуренцию в РФПЛ.

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      Рейтинг: +245

      ОлегаТэ > salaga 16 июля 2015, 18:15

      Вообще-то Бабаев выражает не только свою, но и Гинера точку зрения. А насчёт ограниченности средств - это да. Только вот кому и чем стоит гордиться? ЦСКА, который при минимальных затратах стабильно добивается максимальных результатов, или Зениту, имеющему практически неограниченный финансовый ресурс, не могущему отчего-то его реализовать хотя бы с 50-ти процентной эффективностью?...
      ПыСы: только давай без "кабинетов", в устах фанов Зенита звучит, мягко говоря, весело...

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      Рейтинг: +226

      salaga > ОлегаТэ 16 июля 2015, 21:37

      При минимальных затратах путь один - в ФНЛ: раньше или позже там и будут - и кабинеты не помогут. Болельщиков уже интересуют мало, судя по посещаемости.

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      Рейтинг: +245

      ОлегаТэ > salaga 16 июля 2015, 21:49

      Суть поста соответствует нику...
      Расти, дружище! Тренируй мозг ;)

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      Рейтинг: +40

      Твой Арсен 14 июля 2015, 20:48

      Можно озвучить пофамильно кто именно принимал это решение?

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 14 июля 2015, 20:34

      При желании можно и с таким лимитом поднять уровень мастерства наших игроков,введя сдельно-премиальную систему оплаты: забиваешь голы или активно участвуешь в голевых передачах-получай зарплату с большой премией,отстаешь - сиди на минимальном окладе! Тогда в течение сезона лодыри сами начнут уходить!

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 14 июля 2015, 20:23

      Лимит - это одно из немногих средств заставить клубы развивать детско-юношеский футбол. Ясное дело, что если будет только лимит, и при этом никто не будет заниматься детьми, то приличных российских футболистов мы не дождёмся.
      Но если лимита не будет, то это 100% гарантия, что вместо школ клубы будут покупать иностранцев (ибо проще).

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