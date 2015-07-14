"Барселона" в первом туре чемпионата Испании сыграет с "Атлетиком", "Реал" - со "Спортингом"

barc-f
представитель УЕФА
i-nkognito
monolo
Freddy Krueger
alex25For
эти аккуанты моего ГОЛУБОГО сына барсика-фуу!!
но эти еще не все!
вискас мой ГЕИ!!
barc-f
представитель УЕФА
i-nkognito
monolo
Freddy Krueger
alex25For
эти аккуанты моего ГОЛУБОГО сына барсика-фуу!!
но эти еще не все!
вискас мой ГЕИ!!
Проходные игры для фаворитов.
норм
Победы и только победы Королевскому клубу во всех матчах!!!
Симеоне говорил что в этом сезоне чемпионом будет Реал. Ибо вряд ли Флорентино Перес будет молча ждать когда его команда возьмет титул. Так что, все может быть. Не говорите мол с Бенитесом клуб в тройку не попадет. Если Флорентино захочет, он примет определенные шаги. Не в обиду фанатам Реала, уж слишком грязное руководство у вас.
не время менять тренды!
Отчпокаем всех,Барса великая и несокрушимая
класный матч получится
Удачи Реалу в новом сезоне!
Федерация решила в этом сезоне засудить Барсу жестким графиком, молодцы, по другому же не могут