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    "Барселона" в первом туре чемпионата Испании сыграет с "Атлетиком", "Реал" - со "Спортингом"

    "Барселона" в первом туре чемпионата Испании по футболу сезона-2015/16 сыграет с "Атлетиком" из Бильбао на чужом поле, сообщается на официальном сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
    Первый тур нового сезона пройдет 22-23 августа. "Атлетик" и "Барселона" также поспорят за Суперкубок Испании, матчи пройдут 14 августа (в Бильбао) и 17 августа (в Барселоне).
    Мадридскому "Реалу" в первом туре предстоит отправиться в гости к хихонскому "Спортингу", мадридский "Атлетико" дома сыграет с "Лас-Пальмасом".
    Первое "эль класико" "Реал" - "Барселона" в рамках Примеры состоится в Мадриде 8 ноября, ответный матч - 3 апреля на "Камп Ноу".

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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 15:13
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +403

      мама барсика-фуу 14 июля 2015, 20:39

      barc-f
      представитель УЕФА
      i-nkognito
      monolo
      Freddy Krueger
      alex25For


      эти аккуанты моего ГОЛУБОГО сына барсика-фуу!!
      но эти еще не все!
      вискас мой ГЕИ!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 14 июля 2015, 19:20

      Проходные игры для фаворитов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      paravoz924 14 июля 2015, 19:04

      норм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 14 июля 2015, 19:02

      Победы и только победы Королевскому клубу во всех матчах!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      catalan_from_baku 14 июля 2015, 18:44

      Симеоне говорил что в этом сезоне чемпионом будет Реал. Ибо вряд ли Флорентино Перес будет молча ждать когда его команда возьмет титул. Так что, все может быть. Не говорите мол с Бенитесом клуб в тройку не попадет. Если Флорентино захочет, он примет определенные шаги. Не в обиду фанатам Реала, уж слишком грязное руководство у вас.

      3
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      Рейтинг: +593

      112910415 14 июля 2015, 18:36

      не время менять тренды!

      0
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      Рейтинг: +464

      Барсеножечница 14 июля 2015, 18:19

      Отчпокаем всех,Барса великая и несокрушимая

      3
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      Рейтинг: +30

      джерард 70 14 июля 2015, 18:05

      класный матч получится

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 14 июля 2015, 17:52

      Удачи Реалу в новом сезоне!

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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 14 июля 2015, 17:52

      Федерация решила в этом сезоне засудить Барсу жестким графиком, молодцы, по другому же не могут

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