"Барселона" в первом туре чемпионата Испании сыграет с "Атлетиком", "Реал" - со "Спортингом"

"Барселона" в первом туре чемпионата Испании по футболу сезона-2015/16 сыграет с "Атлетиком" из Бильбао на чужом поле, сообщается на официальном сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF).



Первый тур нового сезона пройдет 22-23 августа. "Атлетик" и "Барселона" также поспорят за Суперкубок Испании, матчи пройдут 14 августа (в Бильбао) и 17 августа (в Барселоне).



Мадридскому "Реалу" в первом туре предстоит отправиться в гости к хихонскому "Спортингу", мадридский "Атлетико" дома сыграет с "Лас-Пальмасом".

