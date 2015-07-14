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    Источник: "Динамо" отказалось подписывать контракты с Дьяковым и М'Вила

    Московское "Динамо" окончательно отказалось от подписания тренировавшихся с командой защитника Виталия Дьякова и хавбека Янна М'Вила. Об этом футболистов уведомили после того, как на тренерском мостике Станислава Черчесова сменил Андрей Кобелев.
    Это решение связано как с финансовыми, так и футбольными аспектами. Оба футболиста были приглашены в клуб еще при предыдущем спортивном директоре Гураме Аджоеве. М'Вила должен был перейти из "Рубина" на условиях аренды, он тренировался с бело-голубыми еще с весны. Дьяков после расставания с "Ростовом" стал свободным агентом и прошел с "Динамо" "предсезонку". Оба уже покинули расположение клуба.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2015 14:28
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +22

      RVRRRR 15 июля 2015, 12:39

      Упустило Динамо Дьяка

      0
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      Рейтинг: +19

      Змея 15 июля 2015, 07:15

      мавр не нужен, а вот Дьяк пригодился-бы,мавра одного продать в спортинг,а Виталю брать полюбому.

      0
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      Рейтинг: +43

      laim2 14 июля 2015, 19:46

      Нет денег на зарплаты

      0
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      Рейтинг: +71

      auersmacher 14 июля 2015, 19:01

      Сейчас за Дьяковым пойдёт охота! Он ведь неплохой центрбек, мог бы ооооочень пригодиться любой из команд первой 8-ки!

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      Рейтинг: +12

      paravoz924 14 июля 2015, 18:55

      правильно

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      Рейтинг: +22

      BornInUSSR 14 июля 2015, 18:21

      да всё понятно, Кобелев, новички не нужны, ставка на молодежь и т.п. Бюджетный вариант

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      Рейтинг: +388

      Нохчи Чоь 14 июля 2015, 18:00

      М'Вила вообще потух

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      Рейтинг: +183

      KaZёL > Нохчи Чоь 14 июля 2015, 18:19

      УгУ,Оcобенно в последних играх,ты их даже небось и не видел?так вот,Ян один из лучших был на поле!

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      Рейтинг: +388

      Нохчи Чоь > KaZёL 14 июля 2015, 19:32

      Я не про последний матч говорю, а в совокупности. Ту игру, которую он показывал прежде, щас он не показывает

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      Рейтинг: +287

      vane4ek 14 июля 2015, 17:48

      Дьякова было бы неплохо в Локо прикупить!) Хороший защитник с российским паспортом!)

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      Рейтинг: +183

      KaZёL 14 июля 2015, 17:07

      Тьфу,действительно хорошее усиление было-бы,Ян вообще в товарняках 1-м из лучших был,а Дьяков-паспорт.

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      Рейтинг: +58

      Tom Clansy 14 июля 2015, 17:06

      Дьякова жаль что не подписали, а на Мвиллу плевать

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