Источник: "Динамо" отказалось подписывать контракты с Дьяковым и М'Вила

Упустило Динамо Дьяка
Упустило Динамо Дьяка
мавр не нужен, а вот Дьяк пригодился-бы,мавра одного продать в спортинг,а Виталю брать полюбому.
Нет денег на зарплаты
Сейчас за Дьяковым пойдёт охота! Он ведь неплохой центрбек, мог бы ооооочень пригодиться любой из команд первой 8-ки!
правильно
да всё понятно, Кобелев, новички не нужны, ставка на молодежь и т.п. Бюджетный вариант
М'Вила вообще потух
Дьякова было бы неплохо в Локо прикупить!) Хороший защитник с российским паспортом!)
Тьфу,действительно хорошее усиление было-бы,Ян вообще в товарняках 1-м из лучших был,а Дьяков-паспорт.
Дьякова жаль что не подписали, а на Мвиллу плевать