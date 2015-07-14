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    Мутко: "Капелло работал честно, ответственно. Но спорт - жестокая штука"

    Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал расторжение контракта с главным тренером сборной России Фабио Капелло. Сегодня РФС объявил о расторжении контракта с Капелло по взаимному согласию:
    "Капелло работал честно, ответственно. Но спорт - жестокая штука. Всегда должен быть результат.
    Сейчас руки у нас развязаны. С сегодняшнего дня можно начинать работу по переговорам с кандидатами. Я думаю, что у нас нет другого варианта как приглашать российского специалиста", - приводит слова Мутко ТАСС.
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    Источник: ТАСС

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    14.07.2015 14:04
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +102

      лолос 14 июля 2015, 21:38

      Ха-ха, ходят по кругу. Раньше сборную тренировали отечественные "специалисты", провалились. Решили, что нет в России достойных кандидатур, надо звать иностранцев, уж они-то научат нас играть в футбол, снова провал! Теперь опять говорят об отечественных "специалистах". Этой сборной уже ничто не поможет...

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > лолос 14 июля 2015, 21:59

      История развивается по спирали, все повторяется. Это еще древние греки говорили

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > лолос 16 июля 2015, 15:40

      У Хиддинка все прекрасно получилось!

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      Рейтинг: +8590

      vashinin 14 июля 2015, 21:01

      хоть бы повинился за мильярд))

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      Рейтинг: +133

      ибрагимхалил 14 июля 2015, 20:59

      мутко надо отогнать от кассы!!!

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      Рейтинг: +226

      salaga 14 июля 2015, 20:46

      Сейчас руки у нас развязаны.
      -------------------------------------------
      Ну, теперь держитесь.

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      Рейтинг: +191

      lobsterdam > salaga 14 июля 2015, 21:48

      намек понятен! Ох, вы ручки, мои шаловливые!

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      Рейтинг: +42

      firewing 14 июля 2015, 20:25

      Пилите, Виталий, пилите - бюджет позволяет, хорошо так подоили, и все довольны, а результат - он у всех свой, только за державу обидно в нашем лице, болельщика.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 14 июля 2015, 20:24

      Грабёж на двоих называется!

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      Рейтинг: +5873

      maygli 14 июля 2015, 19:50

      Капелло развёл Мудко. Теперь Мудко разводит нас.

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      Рейтинг: +5873

      maygli 14 июля 2015, 19:33

      Словоблуд.

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      Рейтинг: +169

      Overbeer 14 июля 2015, 18:46

      Капелло: "РФС работал с ленцой,задерживал зарплату. Но спорт-жестокая штука. мне удалось добиться результата- он на моём банковском счёте"

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      Рейтинг: +26

      Спам67 14 июля 2015, 18:40

      распил знатный поработали на славу...деятели мля

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