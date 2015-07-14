Мутко: "Капелло работал честно, ответственно. Но спорт - жестокая штука"

Ха-ха, ходят по кругу. Раньше сборную тренировали отечественные "специалисты", провалились. Решили, что нет в России достойных кандидатур, надо звать иностранцев, уж они-то научат нас играть в футбол, снова провал! Теперь опять говорят об отечественных "специалистах". Этой сборной уже ничто не поможет...
Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал расторжение контракта с главным тренером сборной России Фабио Капелло. Сегодня РФС объявил о расторжении контракта с Капелло по взаимному согласию:
"Капелло работал честно, ответственно. Но спорт - жестокая штука. Всегда должен быть результат.
Сейчас руки у нас развязаны. С сегодняшнего дня можно начинать работу по переговорам с кандидатами. Я думаю, что у нас нет другого варианта как приглашать российского специалиста", - приводит слова Мутко ТАСС.
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