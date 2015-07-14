Мутко: "Капелло работал честно, ответственно. Но спорт - жестокая штука"

Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал расторжение контракта с главным тренером сборной России Фабио Капелло. Сегодня РФС объявил о расторжении контракта с Капелло по взаимному согласию:

"Капелло работал честно, ответственно. Но спорт - жестокая штука. Всегда должен быть результат.