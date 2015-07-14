"Валенсия" претендует на Оспину и Вальдеса

"Валенсия" продолжает заниматься поисками вратаря, потеряв на длительный срок из-за травмы Диего Алвеса.



По сообщению источника, в сферу интересов "Валенсии" попали Давид Оспина из "Арсенала" и Виктор Вальдес из "Манчестер Юнайтед".



Вальдес может перебраться в испанский клуб для получения игровой практики. Это же актуально и для Оспины, который потеряет статус основного вратаря "Арсенала" после перехода в стан "канониров" Петра Чеха.

Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: ! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!