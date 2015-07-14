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    "Валенсия" претендует на Оспину и Вальдеса

    "Валенсия" продолжает заниматься поисками вратаря, потеряв на длительный срок из-за травмы Диего Алвеса.

    По сообщению источника, в сферу интересов "Валенсии" попали Давид Оспина из "Арсенала" и Виктор Вальдес из "Манчестер Юнайтед".

    Вальдес может перебраться в испанский клуб для получения игровой практики. Это же актуально и для Оспины, который потеряет статус основного вратаря "Арсенала" после перехода в стан "канониров" Петра Чеха.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2015 13:47
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +27

      valencia14 16 июля 2015, 12:17

      только не витька дырявые перчатки, уж лучше оспина, Мату когда Мату вернем?

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      Рейтинг: +283

      nahan 15 июля 2015, 12:43

      Лучше Оспину.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      baltazor 14 июля 2015, 19:15

      Оспину пусть лучше берут. Сильнейший вратарь, которого в Арсенале почему-то не ценят.

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      Рейтинг: +12

      umuom 14 июля 2015, 16:04


      а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!Это полезно знать каждому мужчине и не только!вот читайте -- http://maximm.gu.ma

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 14 июля 2015, 15:30

      неплохо было бы что бы Вальдес заиграл снова ))

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 14 июля 2015, 15:09

      Вальдес так умело поломал себе карьеру)

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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 14 июля 2015, 14:58

      Вальдес днища,пусть у манков консервируется

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      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение 14 июля 2015, 14:48

      Нужно дать шанс Йоэлю, для чего он тогда покупался...

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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos 14 июля 2015, 14:32

      Теперь я точно убедился, что Моноло обдолбанная на всю голову... Сначала говорит что Касильяс - посредственный вратаришка средней руки, теперь - что Касильяс и Буффон - два лучших кипера 21 века...

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 14 июля 2015, 14:30

      Пусть берут Щесного

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