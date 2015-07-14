Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Денисов и Козлов тренировались с "Динамо", М'Вила и Дьяков отсутствовали

    Футболисты "Динамо" Игорь Денисов и Алексей Козлов, ранее выставленные на трансфер, возвращены в основной состав команды. Сегодня они провели первую тренировку под руководством нового главного тренера Андрея Кобелева.
    Денисов в апреле был исключен из основного состава команды за вмешательство в работу тогдашнего наставника "Динамо" Станислава Черчесова. В конце июня Козлов рассказал, что узнал о своем отстранении за день до медосмотра.
    В то же время на тренировке не было потенциальных новичков "Динамо" Янна М'Вила и Виталия Дьякова.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2015 13:35
    Рекомендуем
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +114

      denmig 14 июля 2015, 17:54

      злой чабан черкес ушел
      косой деньгис с коз ..ом пришел
      кобеле к пасти их будет
      только толку в них не будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 14 июля 2015, 16:48

      Вот посмотрит Матьё как с М Вилой поступили, и за собирается на выход.
      Небольшое предвиденье Матьё будет в Зените.))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      umuom 14 июля 2015, 16:00


      а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!Это полезно знать каждому мужчине и не только!вот читайте -- http://maximm.gu.ma

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 15:00

      Главное, чтобы все были в строю перед матчем с Зенитом! Было бы интересно посмотреть на Денисова, который возможно выйдет в футболке Динамо на Петровском) Он по-моему еще не приезжал в Питер в качестве игрока московского клуба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 июля 2015, 14:59

      Очередная чистка состава

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      обломов 14 июля 2015, 14:29

      Поступок руководства Динамо в отношении Дьякова и М'Вилла ,мягко сказать не приличный !Думаю что заранее всё было оговорено и тупо "кинуть"... Такое не допустимо !Как аукнется,так и откликается !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +631

      mat73 > обломов 14 июля 2015, 14:39

      Да у них такое не впервой!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47

      di Namo > обломов 14 июля 2015, 14:59

      Могу посоветовать Обломову заплатить из своего кармана. Мне Дьякова тоже жаль.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > di Namo 14 июля 2015, 16:52

      Могу посоветовать тебе сначала посчитать ЗП Денисова и Козлова всяко выше чем у Дьякова с Мвилой т.к. как их наигрывали когда было всё известно с фэйр плей.
      Да и разбрасываться опорниками такими как Мвила просто тупость.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2123

      Sem25 > o33uk 14 июля 2015, 17:41

      Все так, только от Денисова и Козлова не избавились, а значит добавлять ЗП М Вила и Дьякова накладно. Вы правы, М Вила на голову сильнее Денисова. Дьяков тоже хорош. Отлично отыграли в контрольных матчах. Оба были одними из лучших. Увы, нас опять нае...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 14 июля 2015, 14:25

      не все пока знают, за кого заявятся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +149

      suiw 14 июля 2015, 14:22

      Состав Динамо на игру с Зенитом не знает никто.Кобелеву надо шапку по кругу пускать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2123

      Sem25 > suiw 14 июля 2015, 14:24

      Кобелев знал на что шел.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > Sem25 14 июля 2015, 16:54

      Кобелю на..ать куда идти лиж бы прийти, а там трава не расти, с 2012 человек футбол по телеку смотрит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 14 июля 2015, 14:20

      Динамо ничего не светит в этом сезоне.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Den Bull 14 июля 2015, 14:24

      И это будет очень плохо для всего Российского футбола.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > Sem25 14 июля 2015, 14:27

      При чём тут весь российский футбол? Не надо было Саламыча трогать, появились просветы в становлении нормальной игры, нужно было только ещё время.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Den Bull 14 июля 2015, 14:57

      Да пойми ты наконец! Какой Саламыч? Проблемы гораздо серьезнее. А футбол пострадает от того, что конкуренция станет ниже.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > Sem25 14 июля 2015, 15:21

      У нас что Динамо главный поставщик российских игроков?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Den Bull 14 июля 2015, 15:23

      Понятно. Всего доброго.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Hesus_4erez_us 14 июля 2015, 14:15

      Локо нельзя тупить. Мвила, Дьяков, Кержаков-всех пусть берут и проблем не знают с составом!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11