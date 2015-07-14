Денисов и Козлов тренировались с "Динамо", М'Вила и Дьяков отсутствовали

злой чабан черкес ушел
косой деньгис с коз ..ом пришел
кобеле к пасти их будет
только толку в них не будет
злой чабан черкес ушел
косой деньгис с коз ..ом пришел
кобеле к пасти их будет
только толку в них не будет
Вот посмотрит Матьё как с М Вилой поступили, и за собирается на выход.
Небольшое предвиденье Матьё будет в Зените.))))))))
а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!Это полезно знать каждому мужчине и не только!вот читайте -- http://maximm.gu.ma
Главное, чтобы все были в строю перед матчем с Зенитом! Было бы интересно посмотреть на Денисова, который возможно выйдет в футболке Динамо на Петровском) Он по-моему еще не приезжал в Питер в качестве игрока московского клуба.
Поступок руководства Динамо в отношении Дьякова и М'Вилла ,мягко сказать не приличный !Думаю что заранее всё было оговорено и тупо "кинуть"... Такое не допустимо !Как аукнется,так и откликается !
не все пока знают, за кого заявятся
Состав Динамо на игру с Зенитом не знает никто.Кобелеву надо шапку по кругу пускать
Динамо ничего не светит в этом сезоне.
Локо нельзя тупить. Мвила, Дьяков, Кержаков-всех пусть берут и проблем не знают с составом!