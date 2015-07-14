Денисов и Козлов тренировались с "Динамо", М'Вила и Дьяков отсутствовали

Футболисты "Динамо" Игорь Денисов и Алексей Козлов, ранее выставленные на трансфер, возвращены в основной состав команды. Сегодня они провели первую тренировку под руководством нового главного тренера Андрея Кобелева.

Денисов в апреле был исключен из основного состава команды за вмешательство в работу тогдашнего наставника "Динамо" Станислава Черчесова. В конце июня Козлов рассказал, что узнал о своем отстранении за день до медосмотра.

В то же время на тренировке не было потенциальных новичков "Динамо" Янна М'Вила и Виталия Дьякова.

