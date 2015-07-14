Врач Ярдошвили покинул ЦСКА

Заслуженный врач России Александр Ярдошвили покинул московский ЦСКА, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Ярдошвили покинул клуб по личным обстоятельствам.



"Мы благодарны Александру Эдуардовичу за добросовестную работу на протяжении трех лет и его вклад в успехи команды. ПФК ЦСКА желает Александру Ярдошвили удачи в дальнейшей работе", - говорится в сообщении.