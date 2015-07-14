Врач Ярдошвили покинул ЦСКА

Я надеюсь столярный набор он с собой не забрал. А то как же берёзовых братьев лечить?
Я надеюсь столярный набор он с собой не забрал. А то как же берёзовых братьев лечить?
Мы благодарны Александру Эдуардовичу за добросовестную работу на протяжении трех лет и его вклад в успехи команды. Желаем Александру Ярдошвили удачи в дальнейшей работе.
Мы все очень рады и благодарны. Ща допишу и пойду отмечу это знаменательное событие.
Спасибо за все! Всего самого наилучшего в дальнейшем!
Удачи ветеринару.
А Игнашевича с днюхой.
Можно сказать легендарный врач ЦСКА! Желаю всего наилучшего Александру Эдуардовичу и самое главное спортивного долголетия)
Чем он легендарен?
Двадцать лет работал в Локомотиве?
И три года у коней.
Вот Олег Белаковский...ЛЕГЕНДА.
Зоя Сергеевна Миронова..ЛЕГЕНДА.
Думается,что о них,он даже не слышал.
Тебе лишь бы выразить свое мнение! Свободен)
а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!Это полезно знать каждому мужчине и не только!вот читайте -- http://maximm.gu.ma
Тренеров сборной не лечу)))
Спасибо что живой