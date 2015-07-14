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    Врач Ярдошвили покинул ЦСКА

    Заслуженный врач России Александр Ярдошвили покинул московский ЦСКА, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Ярдошвили покинул клуб по личным обстоятельствам.
    "Мы благодарны Александру Эдуардовичу за добросовестную работу на протяжении трех лет и его вклад в успехи команды. ПФК ЦСКА желает Александру Ярдошвили удачи в дальнейшей работе", - говорится в сообщении.
    Ранее в СМИ появлялась информация, что его заменит бывший врач московского "Динамо" Александр Резепов.
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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 13:24
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +335

      Поц 14 июля 2015, 20:41

      Я надеюсь столярный набор он с собой не забрал. А то как же берёзовых братьев лечить?

      1
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 14 июля 2015, 19:34

      Мы благодарны Александру Эдуардовичу за добросовестную работу на протяжении трех лет и его вклад в успехи команды. Желаем Александру Ярдошвили удачи в дальнейшей работе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +335

      Поц > Великолепный 14 июля 2015, 20:43

      Мы все очень рады и благодарны. Ща допишу и пойду отмечу это знаменательное событие.

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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 14 июля 2015, 19:27

      Спасибо за все! Всего самого наилучшего в дальнейшем!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 14 июля 2015, 19:05

      Удачи ветеринару.
      А Игнашевича с днюхой.

      1
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 17:02

      Можно сказать легендарный врач ЦСКА! Желаю всего наилучшего Александру Эдуардовичу и самое главное спортивного долголетия)

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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч > alessios1990 14 июля 2015, 19:35

      Чем он легендарен?
      Двадцать лет работал в Локомотиве?
      И три года у коней.
      Вот Олег Белаковский...ЛЕГЕНДА.
      Зоя Сергеевна Миронова..ЛЕГЕНДА.

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      Рейтинг: +143

      Palex > Сергей Саныч 14 июля 2015, 23:20

      Думается,что о них,он даже не слышал.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > Сергей Саныч 15 июля 2015, 07:44

      Тебе лишь бы выразить свое мнение! Свободен)

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > Palex 15 июля 2015, 07:44

      А ты не думай! Не твое это.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 июля 2015, 16:06

      Устал ремонтировать деревья

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      Рейтинг: +12

      umuom 14 июля 2015, 16:05


      а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!Это полезно знать каждому мужчине и не только!вот читайте -- http://maximm.gu.ma

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      Рейтинг: +254

      Vector 14 июля 2015, 16:03

      Тренеров сборной не лечу)))

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      Рейтинг: +631

      mat73 14 июля 2015, 14:30

      Слуцкий в сборную, и этот туда же засобирался, не иначе!..

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      Рейтинг: +389

      MALOVAR 14 июля 2015, 14:30

      Спасибо что живой

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