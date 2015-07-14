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    Анохин: "Слава богу, что Путин озабочен футболом, а не хоккеем"

    Глава московской федерации футбола, член исполкома РФС Сергей Анохин сказал, что вопрос о выплатах за иностранных тренеров сегодня не рассматривался на заседании исполкома организации и был перенесен:
    "Слава богу, что Путин озабочен футболом, а не хоккеем. Это очень важно. Совет при президенте в ноябре нынешнего года даст ответы на многие вопросы. Что касается выплат за тренеров-иностранцев, то этот вопрос на следующий исполком, так как нет отчета о потраченных суммах от Объединения отечественных тренеров", - передает слова Анохина "Чемпионат".
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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2015 13:08
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    Комментарии113
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 15:38

      Печально, что у нас нет людей у власти, которые хоть что-то понимали бы в футболе...

      0
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      Рейтинг: +923

      eaguar 15 июля 2015, 16:36

      А антилеговские санкции будут .

      0
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 15 июля 2015, 08:43

      ух ты:) Умеют подлизать, поэтому и при должностях.

      0
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      Рейтинг: +24

      Dzukele 15 июля 2015, 00:57

      Когда, согластно опросам ВЦИОМа, уровень безразличия россиян достигает исторической отметке, ВВП какбэ ВНЕЗАПНО(!) начинает интересоваться футболом. Хорошо, что не хоккем, ведь наши ребята выходят в финалы и что-то даже выигрывают.

      2
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 22:09

      Капелло ещё хорошо отделался...

      1
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      Рейтинг: +686

      старина 14 июля 2015, 21:20

      Во уже и про ВВП тема появилась на бомбардире)

      0
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      Рейтинг: +59

      Lil_Nigga 14 июля 2015, 21:06

      почему политики всегда озабочены?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 14 июля 2015, 19:36

      Путину об этом скажите, чем он там озабочен.

      1
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      Рейтинг: +86

      DRDR_SaSa 14 июля 2015, 18:57

      А почему "Бог" с маленькой, а "Путин" с большой?!

      11
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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС > DRDR_SaSa 14 июля 2015, 19:24

      +++!

      3
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev > DRDR_SaSa 14 июля 2015, 19:26

      Хороший вопрос!)

      5
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > DRDR_SaSa 14 июля 2015, 22:03

      "Бог"- сын, а Путин - отец. Этот вопрос уже обсуждался на семинаре, организованном РПЦ. Святой дух, думаю,- это, ну сами понимаете...

      7
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      Рейтинг: +359

      Vladimir32 > DRDR_SaSa 15 июля 2015, 10:46

      Потому,что тролям как ты надо тоже давать зацепку,чтобы они отрабатывали свой хлеб.

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      Рейтинг: +86

      DRDR_SaSa > Vladimir32 15 июля 2015, 23:12

      О, специалист по германской мифологии?

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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart 14 июля 2015, 18:27

      ПТН ПНХ!

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      Рейтинг: +686

      старина > BloodyНeart 14 июля 2015, 21:16

      ПНХ блуди [Соблюдайте правила]!ТЫ ПРИ НЕМ ВЗДОХНУТЬ ПОБОИШЬСЯ)

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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart > старина 14 июля 2015, 22:20

      При виде меня ты побоишься поднять свои глаза с пола.

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      Рейтинг: +359

      Vladimir32 > BloodyНeart 15 июля 2015, 10:41

      ПНХ -это что,Путин, нам холодно???

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      Рейтинг: +686

      старина > BloodyНeart 15 июля 2015, 20:32

      Залепи дуло ,подстилка обамки

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