Анохин: "Слава богу, что Путин озабочен футболом, а не хоккеем"

Печально, что у нас нет людей у власти, которые хоть что-то понимали бы в футболе...
Печально, что у нас нет людей у власти, которые хоть что-то понимали бы в футболе...
ух ты:) Умеют подлизать, поэтому и при должностях.
Когда, согластно опросам ВЦИОМа, уровень безразличия россиян достигает исторической отметке, ВВП какбэ ВНЕЗАПНО(!) начинает интересоваться футболом. Хорошо, что не хоккем, ведь наши ребята выходят в финалы и что-то даже выигрывают.
Капелло ещё хорошо отделался...
Во уже и про ВВП тема появилась на бомбардире)
почему политики всегда озабочены?
А почему "Бог" с маленькой, а "Путин" с большой?!
О, специалист по германской мифологии?
ПТН ПНХ!
ПНХ блуди [Соблюдайте правила]!ТЫ ПРИ НЕМ ВЗДОХНУТЬ ПОБОИШЬСЯ)
ПНХ -это что,Путин, нам холодно???
Залепи дуло ,подстилка обамки