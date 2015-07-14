Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Степашин: "Призвал исполком извиниться перед клубами РФПЛ"

    Член исполкома РФС Сергей Степашин прокомментировал решение сегодняшнего заседания принять лимит на легионеров с формулой "6+5". В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

    "Изначально хотели принимать "10+15", но затем от Минспорта поступила директива на "6+5", это соответствует закону. Я попросил исполком извиниться перед клубами, ведь это не дело, когда такой важный вопрос решается за два дня до старта соревнований. Меня поддержали единогласно. Также предложил подумать над тем, чтобы клубы РФПЛ несли прописанную ответственность за сборную, как это было в советское время. Со мной согласился Вячеслав Колосков. Следующий тренер сборной России будет утвержден также на исполкоме. Кандидатов пока нет", - поведал функционер.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2015 12:48
    Рекомендуем
    Комментарии59
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 22:06

      Разогнать нужно эту свору в РФС...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 14 июля 2015, 19:39

      Исполком виноват, персонально никто. Удобная позиция.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      paravoz924 14 июля 2015, 18:55

      красава

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 14 июля 2015, 17:17

      как убивали футбол!!! часть цатая!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 14 июля 2015, 16:15

      Свои извинения могут трубочкой...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3081

      drug01 14 июля 2015, 16:12

      Сам Степашин тоже постоянно лезет в футбол,зачем?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      umuom 14 июля 2015, 16:09


      а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!Это полезно знать каждому мужчине и не только!вот читайте -- http://maximm.gu.ma

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 14 июля 2015, 15:59

      Совок в высших эшелонах власти неистребим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 14 июля 2015, 15:48

      И вся Россия должна извиниться перед Степашиным.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +254

      Vector > ОЛЛС 14 июля 2015, 15:59

      Только в ноги кидаться...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +801

      ОЛЛС > Vector 14 июля 2015, 16:32

      Кидаться в ноги и видеть теплый свет,исходящий из его очков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      fr3nd 14 июля 2015, 15:37

      чо-то в этом рсф вобще шифер шуршит совсем не тихо. почему исполком должен извиняться за минспорта? и как будет готовить кадры для сборной амкар урал ростов и прочие подводники?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +163

      Alec7183 > fr3nd 14 июля 2015, 19:03

      Урал подготовил Шатова.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11