Степашин: "Призвал исполком извиниться перед клубами РФПЛ"

Член исполкома РФС Сергей Степашин прокомментировал решение сегодняшнего заседания принять лимит на легионеров с формулой "6+5". В ближайшее время об этом будет объявлено официально.



"Изначально хотели принимать "10+15", но затем от Минспорта поступила директива на "6+5", это соответствует закону. Я попросил исполком извиниться перед клубами, ведь это не дело, когда такой важный вопрос решается за два дня до старта соревнований. Меня поддержали единогласно. Также предложил подумать над тем, чтобы клубы РФПЛ несли прописанную ответственность за сборную, как это было в советское время. Со мной согласился Вячеслав Колосков. Следующий тренер сборной России будет утвержден также на исполкоме. Кандидатов пока нет", - поведал функционер.



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