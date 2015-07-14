"Шахтер" надеется, что Эдуардо сыграет за Суперкубок Украины

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин выразил надежду, что возвращенец команды Эдуардо сможет сегодня сыграть в матче за Суперкубок Украины, который начнется в 21:00 в Одессе.



"Все в сборе, хорошее настроение превалирует. Думаю, подарим городу большой футбольный праздник. У нас точно не будет играть Веллингтон Нем, который еще проходит реабилитацию. Надеюсь, что успеем заявить Эдуардо и он сможет выступить", - заявил Палкин.



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