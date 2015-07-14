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    "Шахтер" надеется, что Эдуардо сыграет за Суперкубок Украины

    Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин выразил надежду, что возвращенец команды Эдуардо сможет сегодня сыграть в матче за Суперкубок Украины, который начнется в 21:00 в Одессе.

    "Все в сборе, хорошее настроение превалирует. Думаю, подарим городу большой футбольный праздник. У нас точно не будет играть Веллингтон Нем, который еще проходит реабилитацию. Надеюсь, что успеем заявить Эдуардо и он сможет выступить", - заявил Палкин.

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    Источник: ua.tribuna

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    14.07.2015 12:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +10

      DrAzraill 14 июля 2015, 23:11

      sdsdasdasdasdf

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 22:04

      Эдуардо удачного старта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +469

      64русс 14 июля 2015, 19:41

      дай Бог чтобы матч нормально прошол

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      forever_set 14 июля 2015, 19:13

      По какому Российскому каналу будут транслировать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 14 июля 2015, 18:33

      ТУГОВАТО БУДЕТ ШАХТЕРУ!!!ИЗ КЛУБА УШЛА КУЧА ИГРОКОВ: ДУГЛАС КОСТА , ЛУИС АДРИАНУ , ФЕРНАНДУ , ИЛСИНЬО!!???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > RUPRICHT 14 июля 2015, 19:43

      не сцыыы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      MariupolFERD 14 июля 2015, 16:55

      За Шахтер

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Dead Silence 14 июля 2015, 15:02

      И я надеюсь)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      mat73 14 июля 2015, 14:24

      Шахтер победит!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1243

      Дикий мужчина 14 июля 2015, 14:10

      Слава Новороссии !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +322

      makerdream > Дикий мужчина 14 июля 2015, 15:04

      слава новоотс-осии

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Карпати1963 14 июля 2015, 12:46

      Ага

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Карпати1963 14 июля 2015, 13:31

      Угу)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru > dimagas1 14 июля 2015, 15:00

      Ого

      0
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