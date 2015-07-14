Джака не уйдет из "Боруссии" летом

Спортивный директор менхенгладбахской "Боруссии" Макс Эберль заверил, что полузащитник команды Гранит Джака не покинет клуб в текущее трансферное окно.



"Этот футболист нынешним летом не перейдет ни в "Баварию", ни в какой-либо другой клуб. Джака останется, какое бы предложение нам ни сделали", - сказал функционер.



В текущем сезоне "Боруссия" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.



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