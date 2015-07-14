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    Джака не уйдет из "Боруссии" летом

    Спортивный директор менхенгладбахской "Боруссии" Макс Эберль заверил, что полузащитник команды Гранит Джака не покинет клуб в текущее трансферное окно.

    "Этот футболист нынешним летом не перейдет ни в "Баварию", ни в какой-либо другой клуб. Джака останется, какое бы предложение нам ни сделали", - сказал функционер.

    В текущем сезоне "Боруссия" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

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    Источник: Bild

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    14.07.2015 11:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 22 июля 2015, 21:10

      Разве был реальный интерес со стороны Баварии?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 21:59

      Одаренный полузащитник.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Arhive 14 июля 2015, 13:07

      первый раз слышу это имя. лавочник?

      0
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      ...
      Рейтинг: +47

      Ronin Sibir > Arhive 14 июля 2015, 15:34

      Нет, основной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 14 июля 2015, 12:50

      ну и правильно.пусть остается.

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