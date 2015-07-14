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    Чинквини: "Такова футбольная жизнь"

    Уже бывший генеральный менеджер сборной России по футболу Оресте Чинквини дал комментарий по поводу расторжения контракта с РФС. Функционер, напомним, покидает команду вслед за главным тренером Фабио Капелло.

    "Такова футбольная жизнь. Никакого негатива по отношению к РФС нет", - заверил итальянец.

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    Источник: ТАСС

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    14.07.2015 11:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 15:35

      Мда уж...

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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 21:57

      Конечно, высушили вымя дойной коровы...

      0
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      Рейтинг: +254

      Vector 14 июля 2015, 15:57

      Я бы ещё и засудил РФС)))

      1
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      Рейтинг: +114

      Спартач из Питера 14 июля 2015, 14:34

      Ещё бы !!!!!!!! Какой тут негатив почти ЯРД срубил!

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 14 июля 2015, 13:33

      добрый, незлобивый..

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 14 июля 2015, 12:35

      Никакого негатива, заработали бабло и все!

      0
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      Рейтинг: +1197

      George-CFC 14 июля 2015, 12:12

      Негатив? столько бабла спёрли... уроды конченные макаронники

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya > George-CFC 14 июля 2015, 12:21

      Они причем???? Это было их условием, наших ни кто не заставлял ставить подпись.... Не надоело их деньги считать, лучше бы посчитали сколько руководство РФС на этом срубило....

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      Рейтинг: +1197

      George-CFC > Raulya 14 июля 2015, 12:41

      руководство это отдельная история.

      0
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      Рейтинг: +14

      kostik 84 14 июля 2015, 11:58

      да иди ты..

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      Рейтинг: +23

      Алёша Мясной 14 июля 2015, 11:53

      СРУБИЛИ МИЛИАРД, КАКОЙ ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕГАТИВ?? ВАЛИТЕ ВОН ИЗ РОССИИ МАКАРОНИКИ

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      Рейтинг: +213

      Pangolin 14 июля 2015, 11:39

      Нет ну вы посмотрите, они таки дают еще комментарии...

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