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    Хашиг: "Краснодар" против лимита вообще"

    Генеральный директор ФК "Краснодар" Владимир Хашиг выразил позицию своего клуба касательно лимита на легионеров в РФПЛ, который должен быть утвержден сегодня.

    "Мы против лимита. При формуле "6+5" клубам будет сложно, но надо приспосабливаться. Правила нужно знать заранее, вне зависимости, какие они. Конечно, сложно, когда до старта соревнований пара дней, а лимит принимают только сейчас. По моему мнению, в недалеком будущем в нашем чемпионате количество иностранцев на поле вполне может стать неограниченным", - заявил Хашиг.

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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 11:24
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 21:56

      Эти формулы не помогут.

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      Рейтинг: +168

      andrefino13 14 июля 2015, 16:23

      Все верно говорит.Клубы готовятся к сезону,еврокубкам,где другие правила,а эти клоуны не могут решится,к кому повернуться задницей.

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      Рейтинг: +607

      Bearded man 14 июля 2015, 13:33

      Клуб с лучшей академией против лимита, но чинушам виднее, как сборную к победе на ЧМ подвести.

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      Рейтинг: +593

      112910415 14 июля 2015, 13:32

      лимит ничем не выручает, увы

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      Рейтинг: +78

      fantazior 14 июля 2015, 12:44

      А что будут говорить лимитчикиЮ когда наши сборники обо..[Соблюдайте правила]..тся на домашнем ЧМ и возможно евро2016?

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      Рейтинг: +168

      andrefino13 > fantazior 14 июля 2015, 16:48

      У них,еще есть шанс,не [ Соблюдайте правила] на евро 16,надо тупо слить,пару игр,что для нашей сборной не сложно.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 14 июля 2015, 12:36

      Ясненькая позиция!

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      Рейтинг: +74

      Linxform 14 июля 2015, 11:43

      Лимит порождает лишь одно - безудержный рост зарплат. Многие российские бездари лишь за "нужное" гражданство требуют у клубов чрезмерную зарплату. Соответственно толковый легионер, более мастеровитый чем бездарь-россиянин, вполне обоснованно выбивает у клуба более высокую зарплату для себя. Далее по кругу - бездарь-россиянин, ссылаясь на контракт легионера, требует от клуба повышения зарплаты потому как имеет "нужное" гражданство... Круг замкнулся.

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      Рейтинг: +168

      andrefino13 > Linxform 14 июля 2015, 16:26

      Бездари,они везде бездари.Агенты,и агенты(откаты) к агентам,вот кто кормится с лимитов.

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      Рейтинг: +65

      chichipuh 14 июля 2015, 11:36

      Без лимита нет распила и Мудко решил форсировать...

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      Рейтинг: +826

      Grag 14 июля 2015, 11:35

      нужен лимит,в какой форме это другой вопрос и нужен потолок зарплат,иначе в сборной у нас будут играть условные Черновы,не сыгравшие не одного матча за основной состав!

      1
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      Рейтинг: +74

      Linxform > Grag 14 июля 2015, 11:46

      Лимит должен быть один - требование для иностранца провести за свою национальную сборную не менее определенного числа официальных матчей. Либо этот иностранец молодой игрок (скажем до 20-21 года).
      Цель - привлекать в свой чемпионат действительно хороших игроков, либо перспективную молодежь, развивая которую клубы получают возможность не плохо зарабатывать на трансферах.
      Емнип - примерно такой (упрощенно) принцип в АПЛ.

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      Рейтинг: +1775

      piercman > Grag 14 июля 2015, 11:49

      покажи мне хоть 1 чемпионат, кроме фнл, где есть потолок. знаю, что он есть в нхл — но там такой потолок, что средний игрок получает на уровне месси.
      лимит не нужен. только его отмена заставит расшевелиться брёвна, которые по документам были произведены в россии. будут пахать изо всех сил, понимая, что, в случае чего, их могут заменить третьесортным зулусом, который готов работать за еду. и вот тогда у нас будет сборная.

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      Рейтинг: +74

      Linxform > piercman 14 июля 2015, 11:54

      С другой стороны все равно надо ограничить поток иностранцев о которых широкая публика, да и многие специалисты в том числе, вообще ранее никогда не слышали. Ну может за исключением молодежи на которой в будущем можно зарабатывать. Из иностранцев надо привлекать игроков которые уже успели неоднократно проявить себя в международных матчах.

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      Рейтинг: +826

      Grag > Linxform 14 июля 2015, 11:58

      мысль моя в том что лимит нужен,о форме можно спорить,но вообщем я согласен,нужны качественные иностранци.

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      Рейтинг: +826

      Grag > piercman 14 июля 2015, 12:09

      не будет лимита,сборная умрет!!!

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      Рейтинг: +60

      Hesus_4erez_us > Grag 14 июля 2015, 12:12

      Не умрет. Умрет это поколение звезд-Дзагоев, Кокорин, Глушаков-теплично выращенные футболистишки!!

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      Рейтинг: +168

      andrefino13 > piercman 14 июля 2015, 16:32

      Ну наконец то,я с тобой согласен абсолютно.

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      Рейтинг: +168

      andrefino13 > Hesus_4erez_us 14 июля 2015, 16:44

      Звезд,в ковычках надо.

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      Рейтинг: +105

      Сашка Охотник 14 июля 2015, 11:35

      Хачик: "Краснодар" против лимита вообще"

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