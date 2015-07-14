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    Бюджет "Ростова" на новый сезон равен 1,4 млрд рублей

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал денежную сумму, которой местный клуб РФПЛ будет оперировать в течение будущего сезона.

    "Бюджет ФК "Ростов" на ближайший сезон составит 1,4 миллиарда рублей. Все вопросы касательно финансирования будут решены в течение чемпионата", - сказал руководитель региона.

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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 11:17
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 14 июля 2015, 23:01

      Ну хоть как-то.. Будем надеяться, что и спонсор найдется щедрый..

      1
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ > Таганский 15 июля 2015, 20:59

      хорошо бы корейцы.

      0
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      Рейтинг: +14

      Gahi 14 июля 2015, 21:55

      Вот что значит поговорил с Бердыевым молодец много не попросил.

      1
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      Рейтинг: +16

      Dimas77 14 июля 2015, 21:54

      один [Соблюдайте правила] всем должны, всегда и много...и запрет не можем снять, что бы заявить новых игроков. зато на Ибице всё в поряде.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 21:54

      Надеюсь, хватит на все. Удачи Ростову!

      2
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 14 июля 2015, 20:00

      Больше чем отступные у Капелло.
      Ростов,вперёд.

      1
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 14 июля 2015, 19:56

      Нам хватит этого бюджета чтоб потрепать бездонные денежные мешки.Вперёд РОСТОВ.!

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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 14 июля 2015, 16:55

      Странно, почему РФС не догадались откупиться от Капелло бюджетом Ростова.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +202

      Chilahim 14 июля 2015, 15:13

      Ах да... Слава лимиту!!!

      0
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      Рейтинг: +202

      Chilahim 14 июля 2015, 15:12

      Пусть будет курс евро 63 1400 000 000 рублев делем на 63 и получаем 22 с копейками ляма евро.
      Казалось бы 1,4 млрд рублев - огромные деньги, но для футбольного клуба - сущие гроши...

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      Рейтинг: +53

      ceret 14 июля 2015, 13:48

      Почти с такой суммой Капелло улетел на Гава́йские острова́

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