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    Капелло покидает пост главного тренера сборной России

    РФС известил общественность, что теперь итальянский специалист Фабио Капелло больше не тренирует сборную России по футболу. Стороны достигли соглашения о прекращении трудового договора.

    Главный футбольный орган нашей страны поблагодарил экс-наставника за проделанную работу и пожелал ему дальнейших успехов. С взаимными чувствами покидает Россию и сам дон Фабио, который увозит компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 930-и миллионов рублей.

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    Источник: РФС

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    14.07.2015 10:56
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    Комментарии475
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:28

      Разрушитель всего и вся...

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 15:34

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      0
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      Рейтинг: +357

      3емлянин 15 июля 2015, 02:29

      Писец, полный :~))

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      Рейтинг: +107

      YRunner 15 июля 2015, 00:57

      Вот это кидалово...

      1
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      Рейтинг: +40

      Roman412 15 июля 2015, 00:49

      Все дело в абсолютной неадекватности наших футбольных и спортивных руководителей.Они люди из другой,шизоидной реальности.Подписывать контракты на такие деньжищи- это либо маразм,либо коррупционная схема.Сам Капелло,видимо,даже не сразу сообразил,какая сборная ему досталась.А сообразив-растерялся и начал допускать нехарактерные доя себя тренерские ошибки.постарел и сдал Дон Фабио.Ну а руководство РФС и товарищ Мутко в очередной раз выставили себя на потеху всему миру.

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      Рейтинг: +56

      alSm 14 июля 2015, 23:12

      Главный футбольный орган нашей страны ВЫРАЗИЛ 930 миллионов благодарностей экс-наставнику нашей сборной за проделанную работу и пожелал ему.. может и вправду успехов пожелал.

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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 21:51

      Скатертью дорога...

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      Рейтинг: +50

      edubokom 14 июля 2015, 20:10

      да нормальный он тренер. Наш футбол не нормальный. Чё это за деньги, чё это за контракты такие. А всё началось с задержки зарплаты. Тут капелло и потёк, а может и плюнул на всё это дело. Ну не все такие профессионалы

      2
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      Рейтинг: +30

      Конструктор смерти > edubokom 14 июля 2015, 20:52

      англию он тренировал, ему и платили вовремя, тоже толку было 0

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      Рейтинг: +22

      Carcasss 14 июля 2015, 20:01

      на его месте должен, канеш, быть я---но увы, промоушен у меня фиговый

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      Рейтинг: +14

      Петруха_ 14 июля 2015, 19:57

      а с другой командой у Капелло все получится)

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