Капелло покидает пост главного тренера сборной России

РФС известил общественность, что теперь итальянский специалист Фабио Капелло больше не тренирует сборную России по футболу. Стороны достигли соглашения о прекращении трудового договора.



Главный футбольный орган нашей страны поблагодарил экс-наставника за проделанную работу и пожелал ему дальнейших успехов. С взаимными чувствами покидает Россию и сам дон Фабио, который увозит компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 930-и миллионов рублей.



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