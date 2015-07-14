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    Абидаль не рекомендует продавать Педро

    Экс-футболист испанской "Барселоны" Эрик Абидаль высказал свое мнение по поводу возможной продажи нападающего каталонцев Педро в другой клуб.

    "Этого игрока нельзя отдавать. Я его хорошо знаю. Он великолепно вписывается в игру команды, а в 2009-м году он внес очень весомый вклад в то, что мы выиграли вообще все. Педро является неотъемлемой частью "блаугранас". Думаю, если в клуб придет Жоан Лапорта, то форвард останется", - сказал француз.

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    Источник: Goal.com

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    14.07.2015 10:42
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +10

      DrAzraill 14 июля 2015, 23:12

      pojashgdfasdfh

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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 21:48

      Педро молится за Лапорту...

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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 14 июля 2015, 16:42

      "Этого игрока нельзя отдавать. Я его хорошо знаю." - Неприкрытый блат на лицо))

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      Рейтинг: +128

      ArtNow 14 июля 2015, 13:51

      Опять пиар Лапорты)

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      Рейтинг: +370

      Apsny > ArtNow 14 июля 2015, 14:36

      В каком месте? Он всем все доказал в отличии от нынешней хунты погрязшей в своей грязи причем по самые уши, которая только и знает катарские легкие бабки и куплю за баснословные средства.

      1
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      Рейтинг: +128

      ArtNow > Apsny 15 июля 2015, 08:23

      Да я не спорю что он всё доказал, и я за то чтобы Лапорта стал президентом снова.

      0
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      Рейтинг: +196

      Forint 14 июля 2015, 11:42

      для педро это лучший вариант. не лавку же полировать, игрок он хороший. но я разочаровался в нем когда на ЧЕ по моему он не отдал Торресу пас на пустые ворота, а сам промахнулся. жадный он часто.

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      Рейтинг: +31

      sany14 > Forint 14 июля 2015, 13:13

      Он наоборот слижком часто отдает передачу вместо того чтобы пробить.

      2
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      Рейтинг: +50

      kanuni > Forint 15 июля 2015, 07:41

      ЧМ 2010,полуфинал с немцами.

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      Рейтинг: +196

      Forint > kanuni 15 июля 2015, 08:29

      точно. спасибо!

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      Рейтинг: +43

      Карпати1963 14 июля 2015, 11:42

      Правильно

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 14 июля 2015, 11:32

      Педро сам хочет уйти.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 14 июля 2015, 11:28

      С Энрике нет.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 июля 2015, 11:28

      Педро в своё время очень помог Барсе, но сейчас он и не выглянет из-за спин троицы Суарес-Месси-Неймар + объективно сдал за последние годы, причём когда ещё даже в конкурентах был только Санчес. Слишком много брака и нереализованных моментов. Надо в другой клуб, там пойдёт получше - как Фабрегас в Челси, например.

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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 14 июля 2015, 11:13

      Смешно , ничего серьезного из себя этот шлако-игрок не представляет .

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      Рейтинг: +483

      headdevil > Виталик ManUtd Rus 14 июля 2015, 12:45

      Спорим, ты бы [Соблюдайте правила ]ался от радости если он перешел бы в МЮ

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