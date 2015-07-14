Абидаль не рекомендует продавать Педро

Экс-футболист испанской "Барселоны" Эрик Абидаль высказал свое мнение по поводу возможной продажи нападающего каталонцев Педро в другой клуб.



"Этого игрока нельзя отдавать. Я его хорошо знаю. Он великолепно вписывается в игру команды, а в 2009-м году он внес очень весомый вклад в то, что мы выиграли вообще все. Педро является неотъемлемой частью "блаугранас". Думаю, если в клуб придет Жоан Лапорта, то форвард останется", - сказал француз.



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