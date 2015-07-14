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    Роналду: "Горжусь, что играл вместе с Касильясом"

    Футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду поделился своими эмоциями по поводу ухода из команды голкипера Икера Касильяса, который теперь будет защищать цвета "Порту".

    "Икер, я полон гордости, что много лет играл вместе с тобой. Удачи тебе в Португалии", - напутствовал игрок.

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    Источник: Twitter

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    14.07.2015 10:22
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    Комментарии102
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 14 июля 2015, 23:51

      Пока месси..др..о..черы обливаются слюнями и оправдывают свое божество тем, что (внимание!) у него убогая сборная, хочется пожелать удачи КР и Касу и выразить надежду, что заканчивать карьеру они тоже будут в одном клубе(например, великом Аль-Ахли)))))

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 21:47

      Чья теперь очередь?..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +403

      мама барсика-фуу 14 июля 2015, 20:40

      barc-f
      представитель УЕФА
      i-nkognito
      monolo
      Freddy Krueger
      alex25For


      эти аккуанты моего ГОЛУБОГО сына барсика-фуу!!
      но эти еще не все!
      вискас мой ГЕИ!!

      1
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 14 июля 2015, 18:06

      Молодец Роналду,Касу сейчас нужна поддержка!

      1
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      Рейтинг: +68

      Quaresmа_7 14 июля 2015, 17:41

      [кю] ПЕРЕС, взять продать Реал, именно Реал, потому что Касильяс это весь РЕАЛ!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +487

      Катя_МЮ 14 июля 2015, 13:57

      Из совершенно невинного и искреннего пожелания удачи непонятно что раздули. Роналду и Икер, как бы пресса ни старалась, оставались друзьями, это самое важное.

      7
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      Рейтинг: +593

      112910415 14 июля 2015, 12:57

      вероятно, искренне

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 14 июля 2015, 12:42

      Горжусь, что нырял вместе с Касильясом

      14
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      Рейтинг: +218

      жменя семечек > калач 14 июля 2015, 12:45

      а куда ты с ним нырял? ты хоть вынырнул...?

      19
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      ...
      Рейтинг: +523

      FCRM1 > калач 14 июля 2015, 12:49

      Рад за тебя

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +922

      Zidan05 > калач 14 июля 2015, 17:57

      Ну ни как же ты в пилотку!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      ren888888 14 июля 2015, 12:33

      А я не горжусь!

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      Рейтинг: +74

      Galaxy real way 14 июля 2015, 12:32

      Только уважение обоим! Оба легенды мирового футбола. Надеюсь Криштиану как и Икер еще долго поиграет в лучшем клубе мира!

      2
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      Рейтинг: +31

      sany14 > Galaxy real way 14 июля 2015, 22:00

      Икер уже не поиграет, и врятли это лучший клуб на данный момент.

      0
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