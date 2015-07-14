Роналду: "Горжусь, что играл вместе с Касильясом"

Футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду поделился своими эмоциями по поводу ухода из команды голкипера Икера Касильяса, который теперь будет защищать цвета "Порту".



"Икер, я полон гордости, что много лет играл вместе с тобой. Удачи тебе в Португалии", - напутствовал игрок.



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