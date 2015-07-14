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    Блаттер не покидает Швейцарию из-за угрозы ареста

    Президент ФИФА Зепп Блаттер накануне должен был явиться на допрос по делу о коррупционных скандалах в Сенатскую комиссию США, однако не полетел за океан. Ни сам швейцарец, ни его соратники пока не дали комментариев по этому поводу. Но, как стало недавно известно, Блаттер намеренно не выезжает за пределы родины, так как существует реальная угроза его ареста со стороны Штатов. Именно поэтому функционер не явился в Канаду на финал женского Чемпионата мира.

    Тем не менее, есть информация, что президент ФИФА прибудет в Санкт-Петербург в конце июля на жеребьевку отбора к Чемпионату мира - 2018.

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    Источник: «Советский спорт»

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    14.07.2015 09:42
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    Комментарии136
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      Рейтинг: +16

      ledzeppfan 14 июля 2015, 23:11

      Конечно , к нам-то Блаттер приедет , у нас обиженных воров любят. Наверняка для него уже готов стандартный пакет: российский паспорт , квартиры в центре Саранска и Грозного , должность при Главном Теле. Милости просим !

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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 21:42

      Жим-жим в одном месте...

      0
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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 14 июля 2015, 17:16

      Кто же добровольно уедет из Швейцарии?

      0
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      Рейтинг: +254

      Vector 14 июля 2015, 15:56

      "- У них тюрьмы комфортабельные. Бананы на обед дают, спортом можно заниматься, книжки читать.
      - Спасибо. Я и дома могу бананы трескать и книжки читать. Домой хочу, на родину.(с)".

      1
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      Рейтинг: +53

      ceret 14 июля 2015, 13:52

      поселить его рядом с Сноуденом,чтобы скучно не было

      1
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      Рейтинг: +67

      f_live 14 июля 2015, 13:14

      Кажется новый гражданин в РФ скоро появится ) наверно город выбирает себе (Саранск, Ростов, Грозный, а может быть ну его и в Крым) :)))

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > f_live 14 июля 2015, 13:28

      f_liv, Крым Наш!:-)))
      ЧМ - тоже!!:-))

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      Рейтинг: +67

      f_live > juventus186 14 июля 2015, 13:32

      такими темпами и Зепп тоже )))

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > f_live 14 июля 2015, 22:30

      По-моему он уже в Ростове.))

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 14 июля 2015, 13:09

      а нечего было взятки брать.и любимчикам своим мячи золотые давать.

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      Рейтинг: +25

      Zizufan 14 июля 2015, 12:54

      толкомза два левые ЗМ гнома его нужно как минимум на 10 лет посадить.

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      Рейтинг: +204

      Gagarin56 > Zizufan 14 июля 2015, 15:45

      что ж ты не говоришь про левые зм португалки?? особенно последний??

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      Рейтинг: +121

      murealbest > Gagarin56 14 июля 2015, 16:35

      Ты не прав, друг
      У Рона ЗМ все по делу
      Чтоб ты знал
      Последний ЗМ он рвал и метал, никого и близко не было
      Первый ЗМ тоже самое
      Тогда никого не было
      И второй тоже самое)
      А у Месси серьезно два левых
      Я его уважаю, но в 2010 было 3 игрока, которые достойны были
      И в 2011 тоже самое

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      Рейтинг: +204

      Gagarin56 > murealbest 15 июля 2015, 07:38

      у Месси один зм не по делу, когда Иньеста должен был его получить, у Рона полный провал прошлого сезона: на Мира(не выход даже из проходимой группы), провал в чемпионате (3е место) и он все равно получил свой мяч. по сути 1:1. но все вечно кричат что Уефа тащит только Месси.

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      Рейтинг: +593

      112910415 14 июля 2015, 12:18

      с России выдачи нет

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      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос 14 июля 2015, 11:59

      в РФС его!

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > Медный купоpос 14 июля 2015, 12:25

      Медный купоpос, смотри - сбудется!!!:-))
      Тогда каждый чемпионат Мира будет в России.....
      Население Пиндосии начнет по-тихноьку вымирать от всепоглащающего чувства зависти, что ЧМ не проходит в самой лучшей, по их мнению, стране мира....
      У нас не останется серьезных конкурентов , и мы завоюем весь мир!!!!

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