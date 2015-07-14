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    "Томь" пополнилась игроком "Арсенала"

    Представитель ФНЛ "Томь" привлекла в свои ряды полузащитника тульского "Арсенала" Сергея Кузнецова, который весь прошлый сезон исправно играл в РФПЛ (27 матчей). Любопытно, что туляки - не единственная команда, с которой футболист поднимался из ФНЛ в высший дивизион. Это было с "Кубанью" (2008 год), с "Мордовией" (2012). Вполне вероятно, что то же самое Кузнецов проделает и с сибиряками.

    Томичи стартовали в первенстве с крупной победы над "Спартаком-2" (4:1).

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    14.07.2015 09:34
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      DrAzraill 14 июля 2015, 23:13

      fasdfosji asjgfcasj;'xckmv,mzxbmdjgsq

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      Рейтинг: +923

      eaguar 14 июля 2015, 14:51

      Удачи .

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      Рейтинг: +712

      Cipolino 14 июля 2015, 13:04

      ЦЫСКА пополнилось игроком МЮ(Крыжопль)
      Зенит пополнился игроком Барселоны(Суходрыщинск)
      Динамо пополнилось игроком Реала(Зеленосранск) и т.д.

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 14 июля 2015, 11:52

      С начало я подумал что они подписали Санчеса из Лондона))

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      Рейтинг: +26

      Матрассник > nnbb199O 14 июля 2015, 13:44

      Я думал Росицки, а то Санчес это уже совсем для них далеко

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      Рейтинг: +159

      КПР 14 июля 2015, 11:04

      Ну теперь и в вышку можно.

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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 14 июля 2015, 10:52

      Черт побери !ЖУРИН ЗАГОЛОВКИ НОРМ ПИШИ !

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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 14 июля 2015, 10:43

      местный питерский пацан Владик отжигает, как может привлекает народ в темы соккера,
      надо было написать ещё *Томь провернула сделку лета, заманив игрока Арсенала*.

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      Рейтинг: +39

      radyA 14 июля 2015, 10:40

      Кузнецов спаситель!
      p.s. пишите в новостной сводке, Тульский Арсенал!!!
      можно подумать, что Томь, приобрела футболиста из Лондона.....тут смешок такой....)

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      Рейтинг: +653

      New_Look 14 июля 2015, 09:48

      а.... а то я подумал, что Уолкотта подписали, или Жиру...

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