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    Митрович отказал "Ньюкаслу"

    Нападающий бельгийского "Андерлехта" Александар Митрович ответил отказом на предложение английского "Ньюкасла" о переезде в Великобританию. Серб мотивировал свое решение тем, что желает перейти в команду-участницу Лиги чемпионов.

    Другими кандидатами на Митровича являются "Рома" и "Порту", но на данный момент они конкретных предложений в Брюссель не отсылали.

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    Источник: A Bola

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    14.07.2015 09:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12

      Крылатый 15 июля 2015, 01:27

      Пожалеешь еще потом, тут даже не дело в команде участнице ЛЕ, тут хоть в Стоук перейди. Заявишь о себе и глядишь через год уже в Манчестере или Ливере. Зря, очень зря...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 21:37

      Вполне понятное решение.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 июля 2015, 10:44

      Логично

      0
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      Рейтинг: +141

      руна 14 июля 2015, 09:36

      Пожалеет ещё об этом!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +607

      Bearded man 14 июля 2015, 09:15

      Наряду с Пратом, главный талант Андерлехта.

      1
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      Рейтинг: +1197

      George-CFC > Bearded man 14 июля 2015, 09:53

      Ещё Юри Тиелеманс.

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