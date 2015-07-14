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    Ван Гаалу нужен Левандовски

    Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал призывает руководство клуба приобрести форварда немецкой "Баварии" Роберта Левандовски. Голландец видит в поляке замену уехавшему в Турцию Робину Ван Перси.

    Стоимость Левандовски составляет примерно 50 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2015 08:38
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    Комментарии125
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 19 июля 2015, 05:22

      Даа Сэру Алексу такие трансферы наверно и не снились вывозил на том что есть да и сильно громких трансферов не помню великий тренер не чего не скажешь

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      Рейтинг: +20

      REKORDMEISTER 15 июля 2015, 01:00

      van galu oplevuxa nujna xoroshaya

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      Рейтинг: +103

      Bavaria_M 15 июля 2015, 00:08

      надо продавать это польское бревно, лечше бы его продали чем Шваини деб_илы

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      Рейтинг: +106

      Vilent 14 июля 2015, 22:12

      Интересны так же детали о прощальном видео, снятым Швайнштайгером. Как оказалось он записал это видео уже 4 недели назад, когда и сам ещё не на 100% знал, что покинет клуб.

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      Рейтинг: +106

      Vilent 14 июля 2015, 22:10

      Всем баварцам, которые в шоке от продажи Бастиана и других важных игроков за время работы в клубе Гвардиолы, будет интересна эта новость (если ещё не читали на др. ресурсах):

      В ночь с субботы на воскресенье расстроенные фанаты Баварии повесили около входа на территорию клуба длинный белый плакат с содержанием:
      "Пеп и раб КХР: Вы разрушаете нашу идентичность"
      КХР - Карл Хайнц Румменигге.
      -
      Многие болельщики в Германии оставляют в социальных сетях свои недовольства по поводу испанизации Баварии: "Отвратительно, как он медленно, но уверенно разрушает душу Баварии" - пишет один.
      -
      "Для меня Бавария Мюнхен теряет всё больше и больше людей, которые являются лицом клуба. "Mia san Mia" - чувство уже давно былo разменянo на испанское "Olé" " - пишет другой.

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      Рейтинг: +103

      Bavaria_M > Vilent 15 июля 2015, 00:07

      наконец то пошло движение. может быть тогда дойдет до рук-ва. и страно что шакерия молчит. ведь были так против Ману а тут клуб разрушают а они молчат. убили бы пепа и КХР и было бы всем счастье

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      Рейтинг: +106

      Vilent > Bavaria_M 15 июля 2015, 01:37

      Время покажет, что будет дальше.

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      Рейтинг: +106

      Vilent 14 июля 2015, 21:45

      А вот что сказал в польском телевидении советник Левандовски Цезарий Кухарски:

      "Думаю, потребуется очень большое предложение, свыше 50 миллионов евро, чтобы заставить "Баварию" задуматься о его продаже".
      "Роберт - один из самых ценных нападающих на рынке, он гарантирует голы, гарантирует результативные передачи и восхищение болельщиков. Он доказывает это на протяжении многих лет своей карьеры".
      "Каждый год он становится еще лучше и играет на еще более высоком уровне. Это очень важно для других клубов, потому что его статистика убедительна и гарантирует минимум 30 голов за сезон".
      "Для приобретения Роберта не требуется выполнять огромную работу, потому что необходимо лишь согласие "Баварии", и есть только два направления, в которых он может отправиться в будущем - Англия и Испания".

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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 20:26

      Вряд ли получится, пустая затея.

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      Рейтинг: +74

      ReD_MU_DeVIL 14 июля 2015, 20:03


      Левандовски в МЮ - это самый лучший вариант. Вудворд, твой ход!

      Лева в баварии не впечатляет. пепу нужен игрок другого плана типа карликовый))

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 14 июля 2015, 16:55

      Ван Галл получит куй))))

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > yarik1_78 15 июля 2015, 01:49

      Он правильно говорит.

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      Рейтинг: +16

      Bibras 14 июля 2015, 16:50

      Ого, это уже что-то новое. Вот взяли его так и отпустили из Баварии, и он сам взял и пришел к ЛВГ, хотя так рвался в Баварию все время...

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