Ван Гаалу нужен Левандовски

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал призывает руководство клуба приобрести форварда немецкой "Баварии" Роберта Левандовски. Голландец видит в поляке замену уехавшему в Турцию Робину Ван Перси.



Стоимость Левандовски составляет примерно 50 миллионов евро.



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