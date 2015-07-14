Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Аякс" желает арендовать Саного

    Амстердамский "Аякс" изъявляет желание взять в аренду форварда лондонского "Арсенала" Яя Саного. Клубы уже ведут переговоры и в ближайшее время могут прийти к консенсусу. Сообщается, что футболист имел диалог с главным тренером "аяксидов" Франком де Буром.

    Вторую часть предыдущего сезона Саного провел в аренде в "Кристал Пэлас", сыграл 10 матчей, но не отметился результативными действиями.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Voetbal International

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2015 08:31
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 20:24

      Правильно, пусть играет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 14 июля 2015, 19:49

      Лучше бы купили у нас его.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      kamelot 14 июля 2015, 13:59

      Но тогда может Аякс и арендует С.,р.,а.,н.,о.,г.,о., не побрезгует.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      f_live 14 июля 2015, 10:05

      Кажется он уже арендован и правильно, получит игровую практику, чемпионат Голландии очень хорошее место для нападающих )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Сашка Охотник 14 июля 2015, 08:54

      замена сигторссона

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 14 июля 2015, 08:51

      Да, ему нужна постоянная игровая практика для роста.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Барабуля 14 июля 2015, 08:45

      Уже арендовали они его.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11