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    Пиазон не видит смысла возвращаться в "Челси"

    Полузащитник лондонского "Челси" Лукас Пиазон, который должен вернуться в стан "синих" после уже истекшего срока аренды в немецком "Айнтрахте", рассказал об отсутствии желания возвращаться в дружину Жозе Моуриньо.

    "Будет пустая трата времени. Мне это неинтересно. Все знают, как это все будет выглядеть: сяду на скамейку, буду выходить раз в две недели. Я хочу играть постоянно. С техническим директором уже обсудили мое будущее, но пока определенности нет", - поведал бразилец.

    В минувшем сезоне Бундеслиги Пиазон провел 22 матча и дважды забил.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2015 08:24
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 14 июля 2015, 21:58

      Челси не станет ядовитым

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 20:23

      Таких тысячи прошли через руки Маура...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Chelseaman 14 июля 2015, 14:25

      не оправдал надежд парниша

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 14 июля 2015, 12:46

      Смысла нет возвращаться если хочешь трофеев

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +472

      Медив 14 июля 2015, 10:42

      Ну это Лукас зря, Азара конечно он на скамейку не посадит, но и карьеру ему не угробят. Найдут нормальный клуб где сможет играть вволю

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 14 июля 2015, 10:35

      Перспективных игроков в аренде у Челси то и не осталось толком. Остались всякие Марины и Ромеу.

      0
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      Рейтинг: +44

      dark_akex 14 июля 2015, 10:18

      Да не заслуживает он выхода на поле в футболки Челси, даже раз в две недели.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 июля 2015, 09:40

      Наверное, прав, что не видит в себе уровня нужного.

      0
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      Рейтинг: +746

      Челси 23 14 июля 2015, 09:22

      кто же виноват,что ты не осилил ношу которую на себя взял!
      думаю Челси тоже не особо ждет твоего приезда,так как уже видно что он не топ игрок.

      2
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      Рейтинг: +60

      Барабуля 14 июля 2015, 09:09

      В Испанию срочно!

      0
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