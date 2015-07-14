Пиазон не видит смысла возвращаться в "Челси"

Полузащитник лондонского "Челси" Лукас Пиазон, который должен вернуться в стан "синих" после уже истекшего срока аренды в немецком "Айнтрахте", рассказал об отсутствии желания возвращаться в дружину Жозе Моуриньо.



"Будет пустая трата времени. Мне это неинтересно. Все знают, как это все будет выглядеть: сяду на скамейку, буду выходить раз в две недели. Я хочу играть постоянно. С техническим директором уже обсудили мое будущее, но пока определенности нет", - поведал бразилец.



В минувшем сезоне Бундеслиги Пиазон провел 22 матча и дважды забил.



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