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    Лапорта: "При мне Месси будет счастливее"

    Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что при нем лидер клуба Лионель Месси будет чувствовать себя в сине-гранатовой майке еще лучше.

    "Аргентинец и сам знает, что при мне ему будет лучше. Я делаю все для его поддержки. Он лучший в мире, поэтому ему не очень просто переживать трудные времена, которые сейчас имеют место в его сборной. Но в любой ситуации я нахожусь на стороне Месси", - сказал Лапорта.

    Несомненно, данное заявление - часть предвыборной кампании кандидата, который стремится вернуться в кресло президента "блаугранас".

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    Источник: AS

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    14.07.2015 08:16
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 20:21

      Лапорта завоевывает свои плюсы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 14 июля 2015, 16:46

      Коноплю в клубе легализует?

      2
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      ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > Espana-Deutschland 14 июля 2015, 22:00

      Или зарплату повысит в два раза.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +342

      mphuZ 14 июля 2015, 14:08

      Всё правильно сказал Марадонна - хватит уже с ним нянчиться..

      Какая-то тупая предвыборная кампания у него..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      FC BARCE-10-NA 14 июля 2015, 13:59

      Как бы там не получилось с выборами президента,Месси и так лучший игрок в мире.Главное чтобы клубу и всем игрокам Барселоны было хорошо.Всех игроков нужно ценить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      sany14 14 июля 2015, 13:11

      Лапорта типичный политик, уже наобещал на 100лет вперед

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      AbdullaAnji 14 июля 2015, 13:02

      Бартомеу лучше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 12:19

      Заранее себя пиарит бывший президент Барселоны) Хотя Лео Месси в душе может и верит словам Лапорты!

      0
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      Рейтинг: +48

      AktobeBarca 14 июля 2015, 12:02

      Удачи Бартомеу

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 14 июля 2015, 11:57

      примитивно ведёт предвыборную кампанию!

      5
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      Рейтинг: +196

      Forint 14 июля 2015, 11:44

      это он просто любыми способами хочет завоевать благосклонность болельщиков.

      1
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