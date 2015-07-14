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    Никифоров: "Почти уверен, что Аршавин адаптируется без проблем"

    Тренер краснодарской "Кубани" Юрий Никифоров поделился своими мыслями по поводу подписания контракта южанами с бывшим игроком сборной России Андреем Аршавиным.

    "К нам пришел очень хороший и опытный футболист. Это усиление для любой команды. Дай Бог, чтобы у Аршавина у нас все получилось и чтобы то время, которое он провел в "Зените", не сказалось на его желании выступать. В футболе бывают такие ситуации, когда какие-то игроки становятся не нужными новому тренеру. Но мы должны понимать, что заранее Аршавина игроком основного состава сделать не можем. В этом вопросе все будет зависеть от самого Андрея. Адаптация? На 99 процентов с ней проблем не возникнет, ведь Аршавин играл и в другой стране, и в сборной, причем делал это порой прекрасно", - заявил Никифоров.

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    Источник: Eurofootball

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    14.07.2015 07:43
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 20:13

      Удачи пешеходу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      KAFA2525 14 июля 2015, 10:28

      Прав, одессит… Успехов АНДРЕЮ !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 14 июля 2015, 09:15

      Неплохой коллектив собирается в Кубани, учитывая тренеров Хохлова с Никифоровым!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 июля 2015, 08:49

      "Почти" не считается

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 14 июля 2015, 08:45

      100% адаптируется и принесет пользу команде. Просто надо очень умно его использовать.

      0
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      Рейтинг: +16

      борька 14 июля 2015, 08:37

      справится и поможет. Он еще должен в сборной играть

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +316

      Fred Devil 14 июля 2015, 08:36

      Юра Никифоров - Халк из прошлого! Он пушкой с середины поля забивал, и сетку рвал, и с пенальти вратарь с мячом в ворота залетал! Помним героя 90-х!))

      4
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      Рейтинг: +50

      magg27 14 июля 2015, 08:14

      Надеюсь там хоть за ум возьмётся!

      0
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      Рейтинг: +156

      2000mm > magg27 14 июля 2015, 14:53

      Вещь говоришь! Комментарий твой - лучший в ветке, как по смыслу так и по содержанию! Вот сразу видно того, кто разбирается в футболе лучше, чем те, кто им профессионально занимается!
      Действительно, Андрею пора уж за ум браться - всё таки 34 года. Ведь то, как он в Зените играл(кубок УЕФА взял), да и в Арсенале и в сборной(бронза) - это же никуда не годится!
      Молодчик ты. Продолжай профессионально анализировать. Пока есть такие как ты - нам, футбольным бестолочам только и стоит что вас слушать, да в рот заглядывать, дабы не пропустить очередную футбольную "мудрость" от эксперда.

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      Рейтинг: +50

      magg27 > 2000mm 14 июля 2015, 15:57

      Спасибо!

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 14 июля 2015, 07:57

      Адаптируется на лавке, как в Зените.

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      Рейтинг: +1532

      starche > ДАША Д 14 июля 2015, 08:46

      Глупо.

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      Рейтинг: +156

      2000mm > ДАША Д 14 июля 2015, 14:53

      Даша, иди готовь борщ! Оставь футбол нам, пожалуйста!

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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 14 июля 2015, 07:54

      Теперь Аршавин будучи игроком уже Кубани продолжет отгружать покеры красно-белому пищевику)))

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