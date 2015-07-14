Никифоров: "Почти уверен, что Аршавин адаптируется без проблем"

Тренер краснодарской "Кубани" Юрий Никифоров поделился своими мыслями по поводу подписания контракта южанами с бывшим игроком сборной России Андреем Аршавиным.



"К нам пришел очень хороший и опытный футболист. Это усиление для любой команды. Дай Бог, чтобы у Аршавина у нас все получилось и чтобы то время, которое он провел в "Зените", не сказалось на его желании выступать. В футболе бывают такие ситуации, когда какие-то игроки становятся не нужными новому тренеру. Но мы должны понимать, что заранее Аршавина игроком основного состава сделать не можем. В этом вопросе все будет зависеть от самого Андрея. Адаптация? На 99 процентов с ней проблем не возникнет, ведь Аршавин играл и в другой стране, и в сборной, причем делал это порой прекрасно", - заявил Никифоров.



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