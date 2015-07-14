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    "Анжи" презентовал игровую форму на сезон 2015/2016

    Махачкалинский "Анжи" представил форму, в которой команда проведет ближайший сезон. Производители использовали современный материал, который отводит влагу от тела, что позволяет футболисту избегать дискомфорта.

    Впервые в новом обмундировании дагестанцы выступят в воскресенье - в матче 1-го тура РФПЛ против "Крыльев Советов".



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    Источник: ФК «Анжи»

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    14.07.2015 07:19
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    Комментарии181
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 20:11

      Красивая форма.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30

      Govorit Mahachkala 14 июля 2015, 17:50

      ооо мне нравиться. Вперед Анжи!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +282

      cканер 14 июля 2015, 16:22

      нормально!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 14 июля 2015, 16:21

      Радуга такая получилась

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1207

      RussianHorse > Avaretz 14 июля 2015, 16:49

      Радуга=флаг ЛГБТ.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      MagistrMagii 14 июля 2015, 15:25

      Раньше была интереснее и ярче...а коричневая форма это ну вы поняли повод постоянных насмешек.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart 14 июля 2015, 13:59

      Че-то дагестанец,который по центру,слишком худой.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz > BloodyНeart 14 июля 2015, 14:50

      Чужих кормим а своих в голоде держим, это правило России

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +45

      civilist > BloodyНeart 14 июля 2015, 15:39

      мало жрет, много тренируется

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +108

      Сула > Avaretz 14 июля 2015, 15:39

      ну ежели не нравится, то можете на выход.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz > Сула 14 июля 2015, 16:18

      В смысле выход? О каком выходе идет речь

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +597

      Alexaos > Avaretz 14 июля 2015, 17:01

      к чертовой матери из нашего общего дома, хехе. Чухаешь?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      doktor shvarz > Alexaos 14 июля 2015, 23:58

      Ваш общий дом это китайские санные огороды, Россия это Израильская земля для гоев - которые трындят что они когдато что-то толи завоевали или про[Соблюдайте правила ]и или их уже нет, короче еб вашу мать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      Сула > doktor shvarz 15 июля 2015, 20:59

      [Соблюдайте правила] свою, дешевле тебе будет, 3,14дор.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +122

      ULTRASteam 14 июля 2015, 13:58

      А че подари жизнь отменили?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz > ULTRASteam 14 июля 2015, 14:52

      Благотворительность закончилась

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      -Дигорец- 14 июля 2015, 13:29

      Интересная вещь.У многих русских всё и вся,что не думает,выглядит,говорит по-русски и вообще не имеет русской принадлежности это априори хуже,глупее,необразованнее,слабее,безобразнее...Откуда это постоянное желание кого либо(что либо) оскорбить,унизить,облить грязью и почему это у подобных личностей является основным инструментом дабы над кем то(чем то) возвыситься и самоутвердиться??...Кауказцы,плохие,закауказцы плохие,азиаты плохие,хохлы плохие,прибалты плохие,поляки плохие,арабы плохие,ну а про остальной мир и говорить не приходится...Все плохие,все вам должны,все мешают вам жить,все 3.14дарасы и лишь одни вы д'артаньяны.Удобное такое мировоззрение по принципу "я лучше всех,потому что лучше"...
      р.s.Естессно сие не в адрес порядочных и достойных представителей русской национальности.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +131

      КиLLеr > -Дигорец- 14 июля 2015, 13:55

      Горбатых могила исправит,братка!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +597

      Alexaos > -Дигорец- 14 июля 2015, 17:02

      сколько ваших принимало участие во взрывах мирных жителей по России?


      ты еще смеешь удивляться чебурека?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > Alexaos 15 июля 2015, 07:06

      Пустоголовый,а ты вспомни сколько за последние 15 лет произошло таких взрывов и терактов на самом Кавказе,в которых есть погибшие и из числа моих родственников и просто знакомых!А руководил такими взрывами некоторое время Алексадр Александрович Тихомиров по кличке Саид!Так что завали свой хавальник,чу-шка!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 14 июля 2015, 13:08

      Вратарь будет в кепке "FBI" играть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz > RussianHorse 14 июля 2015, 14:57

      Уже говорили про кепку с надписью, придумай что нибудь новое

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1207

      RussianHorse > Avaretz 14 июля 2015, 15:33

      Я не читал эти три страницы. Вот мне делать больше нечего,как уделять внимание[Анжи]. Просто написал первое,что в голову пришло.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +108

      Сула > Avaretz 14 июля 2015, 15:40

      ну тогда в красных макасинах.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +282

      cканер > RussianHorse 14 июля 2015, 16:16

      голова пустая значит!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz > RussianHorse 14 июля 2015, 16:20

      Лучше почитай книжки, тогда многое в голову будет приходить

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      salim0586 > RussianHorse 14 июля 2015, 16:37

      тогда пошел на [кю]от сюда свинья рсская

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1207

      RussianHorse > Avaretz 14 июля 2015, 16:48

      У меня коран в туалете лежит.Сойдет?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1207

      RussianHorse > salim0586 14 июля 2015, 16:48

      Из приоры не выпрыгни,обезьяна)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      doktor shvarz > Сула 14 июля 2015, 23:59

      обиженный

      0
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      Рейтинг: +108

      Сула > doktor shvarz 15 июля 2015, 21:00

      обиженный твой папа, чурка.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      doktor shvarz > Сула 15 июля 2015, 23:53

      я твой нюх топтал в красных макасинах

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      doktor shvarz > RussianHorse 15 июля 2015, 23:54

      вот ты вася

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      AbdullaAnji 14 июля 2015, 13:05

      норма

      1
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