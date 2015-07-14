Анчелотти пожелал Касильясу удачи

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти напутствовал Икера Касильяса, который перешел в португальский "Порту".



"Желаю тебе всего самого хорошего. Удачи, капитан", - написал итальянец.



За 17 лет в стане "сливочных" испанец провел 510 матчей и пропустил 525 мячей.



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