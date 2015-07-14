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    Анчелотти пожелал Касильясу удачи

    Бывший главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти напутствовал Икера Касильяса, который перешел в португальский "Порту".

    "Желаю тебе всего самого хорошего. Удачи, капитан", - написал итальянец.

    За 17 лет в стане "сливочных" испанец провел 510 матчей и пропустил 525 мячей.

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    Источник: Twitter

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    14.07.2015 06:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 20:09

      Касильяса любят миллионы болельщиков по всему миру. Удачи Касе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 14 июля 2015, 09:11

      Хотелось чтобы Анчи стал тренером драконов)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      Сашка Охотник 14 июля 2015, 09:03

      скоро придется желать удачи еще пол составу реала

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 июля 2015, 08:57

      Благодетель!

      0
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 14 июля 2015, 07:27

      25 мячей годовых, для Ла Лиги это сверхнадежность и ни у какого Буффона таких показателей не было, нет и не будет!

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      Рейтинг: +169

      Mr_Tim 14 июля 2015, 07:24

      Легенда без спорно! трофеев ему в новом клубе!

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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 14 июля 2015, 07:05

      Поперли Лучшего вратаря Футбола !"Я Льва Яшина не когда не видел ,так что не пишите мне кто тут лучший"
      От Розового мешка можно ожидать все что угодно !ДЕ хея Уехал с МЮ !Что ж теперь будет делать Перес ,поставит Наваса?Ну значит ждите повторения Эль-Классико 29.11.2010!Я думаю Болелы Розовых Девушек Эту дату прекрасно ЗНают!

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      Рейтинг: +138

      xiz > Baisangur95reg 14 июля 2015, 11:11

      Чех, Буффон, Нойер и Кан ржут в голос

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