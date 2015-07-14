"Крылья Советов" не стали подписывать Дишленковича

"Крылья Советов" решили не подписывать контракт с сербским голкипером Владимиром Дишленковичем, в последнее время выступавшим за харьковский "Металлист" и донецкий "Металлург", сообщил генеральный директор самарского футбольного клуба Виталий Шашков.



Вратарь присоединился к "Крыльям Советов" на сборе в Бельгии и Голландии. Дишленкович провел несколько тренировок и принял участие в контрольных матчах против "Шарлеруа" (0:0) и "Генка" (1:0). Предполагалось, что самарский клуб подпишет с футболистом контракт на один год, но после того, как игрок пройдет медосмотр.



"Дишленкович находился в "Крыльях Советов" на просмотре. Однако клуб не подписал с ним контракт. Мы не смогли достичь договоренности по некоторым моментам. В том числе на наше решение повлияли результаты медосмотра. Можно с уверенностью сказать, что Дишленковича в нашей команде не будет. Мы желаем ему успехов в дальнейшей карьере", - сказал Шашков.

