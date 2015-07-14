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    "Крылья Советов" не стали подписывать Дишленковича

    "Крылья Советов" решили не подписывать контракт с сербским голкипером Владимиром Дишленковичем, в последнее время выступавшим за харьковский "Металлист" и донецкий "Металлург", сообщил генеральный директор самарского футбольного клуба Виталий Шашков.
    Вратарь присоединился к "Крыльям Советов" на сборе в Бельгии и Голландии. Дишленкович провел несколько тренировок и принял участие в контрольных матчах против "Шарлеруа" (0:0) и "Генка" (1:0). Предполагалось, что самарский клуб подпишет с футболистом контракт на один год, но после того, как игрок пройдет медосмотр.
    "Дишленкович находился в "Крыльях Советов" на просмотре. Однако клуб не подписал с ним контракт. Мы не смогли достичь договоренности по некоторым моментам. В том числе на наше решение повлияли результаты медосмотра. Можно с уверенностью сказать, что Дишленковича в нашей команде не будет. Мы желаем ему успехов в дальнейшей карьере", - сказал Шашков.
    "Мы находимся в поиске голкипера. В летнее межсезонье планируем усилить эту линию. Пока с потенциальными новичками все находится в стадии переговоров", - добавил ген.директор самарского клуба.

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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 00:46
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +146

      serega99 15 июля 2015, 17:46

      Чем их Конюхов не устраивает?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 июля 2015, 10:50

      Им виднее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      ShamsUSSR 14 июля 2015, 00:55

      Облом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 14 июля 2015, 00:49

      пускай в мукачево возвращается

      1
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