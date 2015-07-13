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    "Кристал Пэлас" продлил контракт с Данном на 5 лет

    Защитник Скотт Данн продлил контракт с "Кристал Пэлас".

    28-летний футболист подписал с "орлами" пятилетнее соглашение, сообщает официальный сайт клуба. Данн выступает за "Кристал Пэлас" с 2014 года.

    "Я ужасно рад продлению контракта с "Кристал Пэлас". Будто на Луну слетал! Мы движемся в правильном направлении. В межсезонье некоторые клубы проявляли интерес ко мне, но я хотел остаться в "Кристал Пэлас" и двигаться с этой командой наверх", - сказал игрок.

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    Источник: ФК «Кристал Пэлас»

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    13.07.2015 23:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:48

      Опора защиты орлов.

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 14 июля 2015, 16:21

      на 5 лет это круто.удачи ему.

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 14 июля 2015, 01:04

      Это здорово для орлов
      Окрепла команда за 2 сезона!

      1
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 14 июля 2015, 00:58

      достойный срок контракта

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