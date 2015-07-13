"Кристал Пэлас" продлил контракт с Данном на 5 лет

Защитник Скотт Данн продлил контракт с "Кристал Пэлас".



28-летний футболист подписал с "орлами" пятилетнее соглашение, сообщает официальный сайт клуба. Данн выступает за "Кристал Пэлас" с 2014 года.

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"Я ужасно рад продлению контракта с "Кристал Пэлас". Будто на Луну слетал! Мы движемся в правильном направлении. В межсезонье некоторые клубы проявляли интерес ко мне, но я хотел остаться в "Кристал Пэлас" и двигаться с этой командой наверх", - сказал игрок.