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    Ринат Билялетдинов: "Есть вероятность, что Динияр окажется в "Рубине"

    Главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов оценил вероятность появления полузащитника московского "Спартака" Динияра Билялетдинова в казанском клубе.
    "Есть вероятность, что Динияр окажется в "Рубине". У него есть несколько вариантов, в том числе и из-за рубежа, но приоритет для него - Россия, поскольку здесь у него семья", - сказал Ринат Билялетдинов.
    Напомним, что контракт Динияра Билялетдинова со "Спартаком" рассчитан до конца года. Последние полтора года он играл на правах аренды за "Анжи" и "Торпедо".

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    Источник: Sports.ru

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    13.07.2015 23:50
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +18

      fanfutgum 14 июля 2015, 21:17

      Динияр ,если вспомнит ,как играл до Англии,то быть Рубину на первом месте!

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:47

      Папа пристроит...

      0
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      Рейтинг: +210

      castromen 14 июля 2015, 12:11

      Хорошо было-бы,если срастется.Определенно техничный,думающий футболист. Потом злыдни издохнут от зависти.

      1
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      Рейтинг: +133

      Чист 14 июля 2015, 09:38

      Да уж этого только этого бревна и не хватало в Рубине вот дела то и пойдут

      0
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      Рейтинг: +47

      Мудрый Человек 14 июля 2015, 09:31

      ну началось
      все прям по татарски, подтягиваем родню, друзей

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 июля 2015, 09:28

      Вступился за однофамильца

      0
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      Рейтинг: +314

      spilo 14 июля 2015, 09:25

      хорошая новость

      1
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 14 июля 2015, 09:04

      Динияру пора уже в футбольный дом престарелых переходить.

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      Рейтинг: +29

      Misha1978888 14 июля 2015, 09:00

      Нулевой игрок. Может в Мордовию возьмут.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 июля 2015, 08:38

      скорее бы его заюрали.
      и Песьякова бонусом!)

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