Ринат Билялетдинов: "Есть вероятность, что Динияр окажется в "Рубине"

Главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов оценил вероятность появления полузащитника московского "Спартака" Динияра Билялетдинова в казанском клубе.

"Есть вероятность, что Динияр окажется в "Рубине". У него есть несколько вариантов, в том числе и из-за рубежа, но приоритет для него - Россия, поскольку здесь у него семья", - сказал Ринат Билялетдинов.