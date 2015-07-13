Ринат Билялетдинов: "Есть вероятность, что Динияр окажется в "Рубине"

Динияр ,если вспомнит ,как играл до Англии,то быть Рубину на первом месте!
Главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов оценил вероятность появления полузащитника московского "Спартака" Динияра Билялетдинова в казанском клубе.
"Есть вероятность, что Динияр окажется в "Рубине". У него есть несколько вариантов, в том числе и из-за рубежа, но приоритет для него - Россия, поскольку здесь у него семья", - сказал Ринат Билялетдинов.
Напомним, что контракт Динияра Билялетдинова со "Спартаком" рассчитан до конца года. Последние полтора года он играл на правах аренды за "Анжи" и "Торпедо".
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!