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    "Монако" может продать Моутиньо в "Зенит" или в "Порту"

    Полузащитник сборной Португалии Жоао Моутиньо покинет "Монако".
    Французский клуб принял решение расстаться с 28-летним полузащитником из-за его высокой заработной платы. Моутиньо получает в "Монако" 4 миллиона евро в год.
    По сообщению France Football, "Монако" может продать Моутиньо в "Зенит" или отдать в аренду в "Порту", однако второй вариант менее вероятен.
    Ранее сообщалось, что "Монако" потребует у "Зенита" 30-40 миллионов евро за португальского футболиста.
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    Источник: Sports.ru

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    13.07.2015 22:45
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:35

      Зениту нужно поспешить.

      0
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      Рейтинг: +20

      178Rus 14 июля 2015, 10:41

      ну если только на замену того кто в Милан рвется... и все равно дорого...

      0
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      Рейтинг: +503

      Luter Red 14 июля 2015, 10:08

      В Питере столько в дубле получают)))

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      Рейтинг: +29

      Misha1978888 14 июля 2015, 09:17

      У зенита все просят втрое больше

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 июля 2015, 08:34

      с запитера надо 50 млн требовать!
      Все равно из казны российской деньги берут.

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      Рейтинг: +159

      КПР 14 июля 2015, 06:08

      Дороже 15-шки и то в расрочку, никто не возьмёт.

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 14 июля 2015, 05:45

      Уж лучше в Порту, так будет только лучше для него.

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      Рейтинг: +593

      112910415 14 июля 2015, 05:18

      нельзя упускать!

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 04:23

      В Порту и так полный порядок с центральными полузащитниками! А вот Зениту бы такой игрок не помешал. Это было бы отличный трансфер для питерского клуба) К тому же он прекрасно знаком с Данни, Халком и Виллаш-Боашом! Посмотрим, что будет в итоге.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 14 июля 2015, 00:59

      опять ромашка

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