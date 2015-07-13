"Монако" может продать Моутиньо в "Зенит" или в "Порту"

Полузащитник сборной Португалии Жоао Моутиньо покинет "Монако".

Французский клуб принял решение расстаться с 28-летним полузащитником из-за его высокой заработной платы. Моутиньо получает в "Монако" 4 миллиона евро в год.

По сообщению France Football, "Монако" может продать Моутиньо в "Зенит" или отдать в аренду в "Порту", однако второй вариант менее вероятен.

Ранее сообщалось, что "Монако" потребует у "Зенита" 30-40 миллионов евро за португальского футболиста.