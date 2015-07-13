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    Источник: Капелло в среду прилетит в Россию, чтобы расторгнуть контракт

    Главный тренер сборной России Фабио Капелло с большой долей вероятности покинет занимаемую должность в ближайшее время. Специалист договорился с РФС о расторжении контракта по взаимному согласию и в среду, 15 июля, прибудет в Москву, чтобы официально расторгнуть соглашение, утверждает Sky Sport Italia.
    Накануне министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что 13-14 июля исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян должен сделать заявление о будущем Капелло.
    Итальянский специалист работает в российской сборной с 2012 года. После шести туров отборочного цикла чемпионата Европы-2016 сборная России занимает третье место в группе G, имея в активе восемь очков.

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    Источник: Skysports

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    13.07.2015 22:23
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +222

      удав 14 июля 2015, 14:39

      срочно подымайте ВВС=)

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 14 июля 2015, 05:16

      страна не верит своему счастью

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 04:26

      Капелло прилетит в Россию? А сейчас он на отдыхе на Сардинии что ли) Сорвут весь отдых итальянцу.. Впрочем ему уже давно пора на пенсию!

      0
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 14 июля 2015, 01:20

      То то я смотрю три дня назад бензин подорожал!!!Видимо решили вопрос...Муфлоны!!!

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 13 июля 2015, 23:53

      Как то всё очень долго тянется.

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      Рейтинг: +44

      Михаэль Кан 13 июля 2015, 23:31

      Нашли-таки в РФС деньги на краску для принтера, чтобы распечатать документы.

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 13 июля 2015, 23:31

      без возмещения т.е.?

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 13 июля 2015, 23:28

      Совсем заработался.................Еще не забыл где бабло получает?

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      Рейтинг: +180

      ANJI 0552 13 июля 2015, 23:27

      везет же кому то. чтоб не ходить на работу получить больше чем работал бы. ролтон и аферисты в шоколаде. кто не работает тот есть учись студент!

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      Рейтинг: +190

      shtair 13 июля 2015, 23:11

      былоб хорошо

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