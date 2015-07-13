Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Милан" подтвердил переход Эль-Шаарави

    Нападающий "Милана" Стефан Эль-Шаарави продолжит карьеру в "Монако".

    22-летний футболист уже подписал контракт с монегасками, сообщает официальный сайт клуба.
    "Эль-Шаарави обладает опытом игры на высоком уровне в течение нескольких сезонов и при этом большим будущим. Мы считаем, что переход в "Монако" позволит ему в полной мере раскрыть свой талант", - заявил вице-президент клуба Вадим Васильев.
    В прошедшем сезоне Эль-Шаарави забил 3 гола в 19 матчах за "Милан". На его счету также один мяч в 13 встречах за сборную Италии.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Монако»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2015 22:03
    Рекомендуем
    Комментарии39
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:33

      Нужно одного защитника и одного классного хавбека найти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 14 июля 2015, 13:15

      мало забил в прошлом сезоне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +632

      Летчик66 14 июля 2015, 11:49

      Отлично! В Монако классный тренер, Жардим поможет парню заиграть на новом уровне, а Рыболовлев поможет позже подыскать топ-клуб. Это тебе не в Миланском загашнике сидеть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +183

      KaZёL > Летчик66 14 июля 2015, 17:26

      Кто бы говорил про загашник,до лИверки всем ой как далеко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Барабуля 14 июля 2015, 09:11

      Нашел свое место переоцененыш)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Сашка Охотник 14 июля 2015, 09:06

      как ирокез убрал,фигово играть стал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      cannongun 14 июля 2015, 08:45

      и действительно, нафига милану было отпускать фараончика? бредовой решение. там и так толком играть некому.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Goosfraba 14 июля 2015, 08:22

      Пока обсуждали трансферы де Хеа, Касильяса и Рамоса, Монако очень крутую сделку провел! От души поздравляю французов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      esca 14 июля 2015, 07:04

      сумма аренды составила 3млн евро, с правом выкупа за 13 млн евро..
      PS Милан серьезную ошибку сделал....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +662

      Triem 14 июля 2015, 05:53

      Не понял... На**я так сделали??!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Evgenii333 14 июля 2015, 05:23

      наконе что

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11