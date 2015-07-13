"Милан" подтвердил переход Эль-Шаарави

Нападающий "Милана" Стефан Эль-Шаарави продолжит карьеру в "Монако".



22-летний футболист уже подписал контракт с монегасками, сообщает официальный сайт клуба.



"Эль-Шаарави обладает опытом игры на высоком уровне в течение нескольких сезонов и при этом большим будущим. Мы считаем, что переход в "Монако" позволит ему в полной мере раскрыть свой талант", - заявил вице-президент клуба Вадим Васильев.