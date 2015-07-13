"Милан" подтвердил переход Эль-Шаарави

Нужно одного защитника и одного классного хавбека найти.
Нападающий "Милана" Стефан Эль-Шаарави продолжит карьеру в "Монако".
22-летний футболист уже подписал контракт с монегасками, сообщает официальный сайт клуба.
22-летний футболист уже подписал контракт с монегасками, сообщает официальный сайт клуба.
"Эль-Шаарави обладает опытом игры на высоком уровне в течение нескольких сезонов и при этом большим будущим. Мы считаем, что переход в "Монако" позволит ему в полной мере раскрыть свой талант", - заявил вице-президент клуба Вадим Васильев.
В прошедшем сезоне Эль-Шаарави забил 3 гола в 19 матчах за "Милан". На его счету также один мяч в 13 встречах за сборную Италии.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!