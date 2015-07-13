Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    TAD отклонил апелляцию "Эльче" на исключение из Примеры

    Испанский "Эльче" намерен обратится в гражданский суд после того, как испанский дисциплинарный комитет по спорту (TAD) отклонил апелляцию футбольного клуба на исключение за долги из Примеры.
    Дисциплинарный комитет испанской лиги в начале июня оштрафовал "Эльче" более чем на 180 тысяч евро и отправил клуб во второй дивизион в связи с задолженностью перед налоговыми органами, которая, по данным местных СМИ, составляла около 4 миллионов евро. В середине июня "Эльче" объявил, что решил вопрос с долгами, однако глава Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас заявил, что "дело "Эльче" уже закрыто".
    Предварительно место "Эльче" в Примере было отдано "Эйбару", который занял 18-ю строчку по итогам сезона-2014/15 и должен был покинуть высший дивизион. Новый розыгрыш чемпионата Испании должен стартовать 22-23 августа, а календарь на предстоящий сезон будет представлен уже во вторник.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2015 21:39
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:32

      Жаль, финансовый кризис съедает клубы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 июля 2015, 10:51

      Повезло "Эйбару"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Evgenii333 14 июля 2015, 05:13

      можно больше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      qisi77 13 июля 2015, 22:32

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 13 июля 2015, 22:05

      Спортивное решение...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      лолос 13 июля 2015, 22:05

      Несправедливо. Если действительно "Эльче" все долги погасил, то нужно их поощрить и вернуть, тем более сезон еще не начался, и ничто не мешает этого сделать.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +271

      Пенальтозавр > лолос 13 июля 2015, 22:06

      Мешает. Начальство федерации полученное бабло уже потратили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      Пенальтозавр 13 июля 2015, 22:04

      За 4 ляма?! И которые уже погашены?! в рук-ве Испан. футбола долбо*бы у Реала и Барсы долги в 10-ки раз больше!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      лолос > Пенальтозавр 13 июля 2015, 23:55

      "Реал" и "Барса" и зарабатывают в десятки раз больше!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +271

      Пенальтозавр > лолос 14 июля 2015, 00:42

      Я про "чистый минус" (долг)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +424

      Ololoev 13 июля 2015, 22:00

      В Ла Лиге итак 75% команд - бесхребетные статисты из деревень, так ещё и искусственно всяких немощей тянут туда, чтоб Роналду и Месси могли ставить свои картонные рекорды безвольному сброду.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11