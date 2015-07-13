TAD отклонил апелляцию "Эльче" на исключение из Примеры

Испанский "Эльче" намерен обратится в гражданский суд после того, как испанский дисциплинарный комитет по спорту (TAD) отклонил апелляцию футбольного клуба на исключение за долги из Примеры.



Дисциплинарный комитет испанской лиги в начале июня оштрафовал "Эльче" более чем на 180 тысяч евро и отправил клуб во второй дивизион в связи с задолженностью перед налоговыми органами, которая, по данным местных СМИ, составляла около 4 миллионов евро. В середине июня "Эльче" объявил, что решил вопрос с долгами, однако глава Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас заявил, что "дело "Эльче" уже закрыто".

