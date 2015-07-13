TAD отклонил апелляцию "Эльче" на исключение из Примеры

Жаль, финансовый кризис съедает клубы.
Жаль, финансовый кризис съедает клубы.
можно больше
Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)
Спортивное решение...
Несправедливо. Если действительно "Эльче" все долги погасил, то нужно их поощрить и вернуть, тем более сезон еще не начался, и ничто не мешает этого сделать.
За 4 ляма?! И которые уже погашены?! в рук-ве Испан. футбола долбо*бы у Реала и Барсы долги в 10-ки раз больше!
"Реал" и "Барса" и зарабатывают в десятки раз больше!!
В Ла Лиге итак 75% команд - бесхребетные статисты из деревень, так ещё и искусственно всяких немощей тянут туда, чтоб Роналду и Месси могли ставить свои картонные рекорды безвольному сброду.