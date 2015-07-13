Источник: Эль-Шаарави подписал контракт с "Монако"

snraefsadfadsffsadfsadfsadfsa
22-летний футболист подписал контракт с монегасками, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио. Однако стоит отметить, что ни один из клубов еще не объявил о завершении сделки.
snraefsadfadsffsadfsadfsadfsa
Эль-Шаарави удачи с новой командой.
зря отдали
он еще навтыкает
Для многих не ожиданный трансфер(Аренда)Парень талантливый-мастеровитый успехов ему!
Теперь Раджи не будет скучно, ведь в Монако будет играть еще один итальянец) Неожиданный конечно трансфер. Удачи Фараону в стане монегасков!
а ведь когда то он был Перспективный, От него ждали будушего!Только вот не понятно так как Итал. лигу не смотрю ,Он сам себя погубил ,Или ему чем то Милан не устроил ?
Не так давно парень действительно блистал, я видел его игры еще до травмы - огромный потенциал. Имхо ему стоило бы еще чуток в Милане, где он уже адаптирован, погонять, вернуть форму. Если же сам Милан его решил сбагрить - зря, у парня может быть большое футбольное будущее.
Если его отдали бы в Монако в обмен на Карраско! А так это глупейшая ошибка Милана!
А это что за мамыри на заднем фоне?