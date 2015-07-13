Источник: Эль-Шаарави подписал контракт с "Монако"

Нападающий "Милана" Стефан Эль-Шаарави продолжит карьеру в "Монако".



22-летний футболист подписал контракт с монегасками, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио. Однако стоит отметить, что ни один из клубов еще не объявил о завершении сделки.







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Эль-Шаарави перешел в "Милан" из "Дженоа" в 2011 году. В составе миланцев он провёл в общей сложности 102 матча и забил 27 голов. Ранее итальянские СМИ сообщили, что "Монако" возьмет Эль-Шаарави в аренду за 2 миллиона евро с опцией выкупа за 14-15 миллионов.