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    Источник: Эль-Шаарави подписал контракт с "Монако"

    Нападающий "Милана" Стефан Эль-Шаарави продолжит карьеру в "Монако".

    22-летний футболист подписал контракт с монегасками, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио. Однако стоит отметить, что ни один из клубов еще не объявил о завершении сделки.
    Эль-Шаарави перешел в "Милан" из "Дженоа" в 2011 году. В составе миланцев он провёл в общей сложности 102 матча и забил 27 голов. Ранее итальянские СМИ сообщили, что "Монако" возьмет Эль-Шаарави в аренду за 2 миллиона евро с опцией выкупа за 14-15 миллионов.



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    Источник: Gianlucadimarzio

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    13.07.2015 21:33
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +10

      DrAzraill 14 июля 2015, 23:12

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      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:30

      Эль-Шаарави удачи с новой командой.

      0
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      Рейтинг: +134

      cannongun 14 июля 2015, 08:48

      зря отдали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 14 июля 2015, 08:09

      он еще навтыкает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Mr_Tim 14 июля 2015, 07:23

      Для многих не ожиданный трансфер(Аренда)Парень талантливый-мастеровитый успехов ему!

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 04:29

      Теперь Раджи не будет скучно, ведь в Монако будет играть еще один итальянец) Неожиданный конечно трансфер. Удачи Фараону в стане монегасков!

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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 14 июля 2015, 02:27

      а ведь когда то он был Перспективный, От него ждали будушего!Только вот не понятно так как Итал. лигу не смотрю ,Он сам себя погубил ,Или ему чем то Милан не устроил ?

      0
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      Рейтинг: +74

      Zeychba 14 июля 2015, 00:25

      Не так давно парень действительно блистал, я видел его игры еще до травмы - огромный потенциал. Имхо ему стоило бы еще чуток в Милане, где он уже адаптирован, погонять, вернуть форму. Если же сам Милан его решил сбагрить - зря, у парня может быть большое футбольное будущее.

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      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 14 июля 2015, 00:02

      Если его отдали бы в Монако в обмен на Карраско! А так это глупейшая ошибка Милана!

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      Рейтинг: +107

      YRunner 13 июля 2015, 23:00

      А это что за мамыри на заднем фоне?

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