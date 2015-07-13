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    Льорис может пропустить старт сезона из-за перелома запястья

    Голкипер "Тоттенхэма" и сборной Франции Уго Льорис сломал запястье во время отпуска, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

    Льорис будет заниматься по индивидуальной программе и имеет шансы вернуться в строй до начала сезона. В первом туре английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" на выезде сыграет с "Манчестер Юнайтед". Встреча запланирована на 8 августа.
    В прошлом сезоне Льорис провел 44 матча за "Тоттенхэм" во всех турнирах.

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    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 21:22
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:28

      Льорису скорого выздоровления.

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 14 июля 2015, 13:13

      здоровья льорис!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 14 июля 2015, 09:06

      нехреновый отпуст то - запястья ломать.

      0
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      Рейтинг: +134

      cannongun 14 июля 2015, 08:54

      что тут забыли всякие педалики?

      2
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      Рейтинг: +55

      DarkLight_2000 14 июля 2015, 07:03

      Ну вот теперь вопрос с продажей Де Хеа этим летом точно решенный, никуда он не уходит, потому как менять его просто не кем!!! Льорису желаю скорейшего выздоровления. Надеюсь увидеть его в стартовом матче против МЮ...

      0
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      Рейтинг: +125

      pickapick 14 июля 2015, 04:56

      Подрался что ли? В любом случае пусть скорее выздоравливает!

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 04:31

      Безусловно основной вратарь Тоттенхэма и сборной Франции! Без него шпорам будет не просто на старте сезона. Очень не кстати он получил эту травму( Здоровья, Уго!

      1
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      Рейтинг: +93

      Deuced 13 июля 2015, 23:44

      запястье так быстро заживает или он терминатор?

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 13 июля 2015, 23:06

      очень плохо - симпатизирую ему.

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      Рейтинг: +126

      VINTRA 13 июля 2015, 22:41

      Так и не сыграет за большой клуб, ошибся клубом Льорис

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