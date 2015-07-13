Льорис может пропустить старт сезона из-за перелома запястья

Голкипер "Тоттенхэма" и сборной Франции Уго Льорис сломал запястье во время отпуска, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.



Льорис будет заниматься по индивидуальной программе и имеет шансы вернуться в строй до начала сезона. В первом туре английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" на выезде сыграет с "Манчестер Юнайтед". Встреча запланирована на 8 августа.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: В прошлом сезоне Льорис провел 44 матча за "Тоттенхэм" во всех турнирах.! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!



