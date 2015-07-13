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    Бабаев: "Договор Слуцкого с ЦСКА не предусматривает совмещение постов"

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о деталях контракта главного тренера клуба ЦСКА Леонида Слуцкого.
    "Леонид Викторович - не тот человек, который может просто развернуться и помахать ручкой. В любом случае он будет отталкиваться от мнения клуба. У него есть и свое мнение, которое он выскажет, когда будет официальная тема для обсуждения. Согласно трудовому договору совмещение не предусмотрено.
    Знаю не больше вашего, с интересом читал новости, касающиеся этой темы. Никаких официальных оснований заявлять об этом нет, поэтому и комментировать нечего. Не имеет смысла говорить в сослагательном наклонении о совмещении, но мое мнение - это не оптимальный вариант как для клуба, так и для сборной", - заявил Бабаев.
    Напомним, что в июне исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян назвал Слуцкого возможным кандидатом на пост главного тренера сборной России.
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    Источник: Sports.ru

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    13.07.2015 20:52
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    Комментарии100
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:27

      Гинер не отпустит его.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +414

      Tajfun 14 июля 2015, 17:41

      ЛВС пока рано сборную тренировать. Пускай пока на клубном уровне все возьмёт! А вот уж потом.... и посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 14 июля 2015, 14:03

      Не будет его в сборной!

      0
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      Рейтинг: +41

      Sueverny 14 июля 2015, 13:14

      Логично. Силы и время небеспредельны.

      0
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 14 июля 2015, 12:48

      Бабаев:" Слуцкий может стать тренером сборной, если только расторгнет договор с ЦСКА!"

      0
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      Рейтинг: +649

      MichelWB > Великолепный 14 июля 2015, 14:23

      Слуцкий не сможет стать тренером сборной даже если расторгнет договор с ЦСКА. Без паспорта договор не подписать, а паспорт как всегда у Леонорыча в сейфе!

      0
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      Рейтинг: +44

      KR AR 14 июля 2015, 11:10

      Пусть попробует в сборной,только по жестче. По старой памяти может не будет туда тянуть некоторые овощи из Спартака. А ЦСКА надо взбодрится и стать более атакующим.

      0
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      Рейтинг: +370

      _armeec_ 14 июля 2015, 10:39

      Всё верно!

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 14 июля 2015, 10:27

      если тренерами сборной будут ярцев романцев или газаев то наша сборная даже до отборочных не дойдет

      -1
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 14 июля 2015, 10:01

      Поживём увидим,но лучше бы он остался в клубе.

      1
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      Рейтинг: +314

      spilo 14 июля 2015, 09:26

      разберутся

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