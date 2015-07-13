Бабаев: "Договор Слуцкого с ЦСКА не предусматривает совмещение постов"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о деталях контракта главного тренера клуба ЦСКА Леонида Слуцкого.

"Леонид Викторович - не тот человек, который может просто развернуться и помахать ручкой. В любом случае он будет отталкиваться от мнения клуба. У него есть и свое мнение, которое он выскажет, когда будет официальная тема для обсуждения. Согласно трудовому договору совмещение не предусмотрено.

Знаю не больше вашего, с интересом читал новости, касающиеся этой темы. Никаких официальных оснований заявлять об этом нет, поэтому и комментировать нечего. Не имеет смысла говорить в сослагательном наклонении о совмещении, но мое мнение - это не оптимальный вариант как для клуба, так и для сборной", - заявил Бабаев.