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    В.Березуцкий: "Футболистов сборной не волнует возможная смена тренера команды"

    Возможная смена главного тренера сборной России по футболу никак не должна волновать игроков, заявил защитник ЦСКА и сборной Василий Березуцкий.
    Ранее в СМИ появилась информация, что Российский футбольный союз договорился с Фабио Капелло о расторжении контракта.
    "Футболистов, которые вызываются в сборную, это не должно волновать, потому что есть руководство, которое за это отвечает, это абсолютно их дело, - сказал Березуцкий журналистам. - Мы всегда готовы играть за сборную, за честь страны, а при каком тренере, при каком президенте РФС или при землетрясении - нам все равно".
    Также футболист не стал комментировать возможное назначение на пост тренера сборной Леонида Слуцкого, возглавляющего ЦСКА:
    "Не знаю, это не относится ко мне, я футболист, мое дело играть и не думать на эту тему", - отметил Березуцкий.

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    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 20:24
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    Комментарии68
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:25

      Нужно было ещё после провала на ЧМ в Бразилии с треском выгнать его...

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > nahan 16 июля 2015, 15:29

      Провала не было, без Капелло мы туда даже попасть не могли!

      0
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      Рейтинг: +204

      Пастух 14 июля 2015, 15:25

      "Футболистов сборной не волнует возможная смена тренера команды"

      Звучит ,как слоган к фильму "Нервы из стали")

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 14 июля 2015, 10:14

      Меньше слов ,больше дела.

      0
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      Рейтинг: +222

      удав 14 июля 2015, 09:21

      в сборной есть футболисты???=))

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      Рейтинг: +326

      SHMEL 14 июля 2015, 09:13

      Вася как всегда предельно корректен.Из Васи в будущем может получиться хороший тренер.

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 14 июля 2015, 05:56

      вас тварей не только смена тренера, вас давным давно уже ничего не волнует, ни честь Родины, ни чувства болельщиков, мрази [Соблюдайте правила ]атые!!!!!!!

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 04:36

      Но при Слуцком играть было бы приятнее все таки) Хотя я согласен с Василием! Неважно какой тренер у сборной России, важно какую игру демонстрирует при нем команда.

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 июля 2015, 02:24

      Лучше бы помолчал Вася, давать интервью это не твое...

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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 14 июля 2015, 02:18

      футболистов сборной кроме денег ничего не волнует))

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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 14 июля 2015, 01:30

      Лучше бы Васо молчал.Как ляпнет...По игре и по результату видно.Что вам все равно.

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