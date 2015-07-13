В.Березуцкий: "Футболистов сборной не волнует возможная смена тренера команды"

Нужно было ещё после провала на ЧМ в Бразилии с треском выгнать его...
"Футболистов сборной не волнует возможная смена тренера команды"
Звучит ,как слоган к фильму "Нервы из стали")
Меньше слов ,больше дела.
в сборной есть футболисты???=))
Вася как всегда предельно корректен.Из Васи в будущем может получиться хороший тренер.
вас тварей не только смена тренера, вас давным давно уже ничего не волнует, ни честь Родины, ни чувства болельщиков, мрази [Соблюдайте правила ]атые!!!!!!!
Но при Слуцком играть было бы приятнее все таки) Хотя я согласен с Василием! Неважно какой тренер у сборной России, важно какую игру демонстрирует при нем команда.
Лучше бы помолчал Вася, давать интервью это не твое...
футболистов сборной кроме денег ничего не волнует))
Лучше бы Васо молчал.Как ляпнет...По игре и по результату видно.Что вам все равно.