"Рома" продлила контракт с Наингголаном

"Рома" на своем официальном сайте объявила о подписании нового контракта с полузащитником Раджой Наингголаном. 27-летний бельгиец продлил соглашение с римским клубом на 5 лет - до 2020 года.







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