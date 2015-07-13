Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Рома" продлила контракт с Наингголаном

    "Рома" на своем официальном сайте объявила о подписании нового контракта с полузащитником Раджой Наингголаном. 27-летний бельгиец продлил соглашение с римским клубом на 5 лет - до 2020 года.
    Ранее сообщалось, что по новому соглашению Наингголан будет зарабатывать в "Роме" 3,5 миллиона евро в год. Игрок сборной Бельгии выступает в Италии с 2004 года. Предыдущими клубами хавбека были "Пьяченца" и "Кальяри". В сезоне-2014/15 Наингголан провел за "Рому" 46 матчей во всех турнирах, забив 5 голов.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Рома»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2015 19:53
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:18

      Желающих подписать Наигголана предостаточно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 14 июля 2015, 09:16

      Правильное решение,Раджа неплохой игрок!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Evgenii333 14 июля 2015, 00:18

      рома чемпион

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      КиLLеr 13 июля 2015, 22:51

      Не удивлен,Раджа отличный игрок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 13 июля 2015, 22:30

      Качественный игрок. Продление контракта верный шаг.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 13 июля 2015, 20:39

      Кто кто ,а он усилит любо клуб. Хороший игрок.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 13 июля 2015, 20:19

      Поздравляем!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 13 июля 2015, 20:06

      Отличный игрок, удачи ему!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Mara 13 июля 2015, 19:59

      Пожалуй, лучший футболист Ромы на данный момент.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      qisi77 13 июля 2015, 19:57

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11