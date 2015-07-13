Слуцкий: "Если ЦСКА выиграет чемпионат, станцую лучше, чем в КВН"

В нашем чемпионате всё без изменения а это значит всё будет по прежнему между турами неделя а это очень большая пауза которая не плохо расслабляет футболистов после которой настроиться даже рассол не помогает это всё надо менять 3 4 дня вполне достаточно для обширного отдыха футболиста берите пример в ФНЛ и доведите РФПЛ ДО 20 22 команд а то вся ЕВРОПА смеётся над нашим РФС
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий пообещал станцевать в случае победы красно-синих в чемпионате России.
В прошлом сезоне Премьер-лиги "армейцы" заняли второе место, уступив "Зениту". До этого ЦСКА становился чемпионом России два года подряд.
В прошлом сезоне Премьер-лиги "армейцы" заняли второе место, уступив "Зениту". До этого ЦСКА становился чемпионом России два года подряд.
"Если выиграем чемпионат, то станцую лучше, чем в КВН", - передает слова Слуцкого "Чемпионат".
В первом матче предстоящего сезона российской Премьер-лиги ЦСКА на своем поле сыграет с "Рубином". Встреча состоится 18 июля.
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