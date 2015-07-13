Слуцкий: "Если ЦСКА выиграет чемпионат, станцую лучше, чем в КВН"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий пообещал станцевать в случае победы красно-синих в чемпионате России.



В прошлом сезоне Премьер-лиги "армейцы" заняли второе место, уступив "Зениту". До этого ЦСКА становился чемпионом России два года подряд.

"Если выиграем чемпионат, то станцую лучше, чем в КВН", - передает слова Слуцкого "Чемпионат".