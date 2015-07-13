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    Слуцкий: "Если ЦСКА выиграет чемпионат, станцую лучше, чем в КВН"

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий пообещал станцевать в случае победы красно-синих в чемпионате России.

    В прошлом сезоне Премьер-лиги "армейцы" заняли второе место, уступив "Зениту". До этого ЦСКА становился чемпионом России два года подряд.
    "Если выиграем чемпионат, то станцую лучше, чем в КВН", - передает слова Слуцкого "Чемпионат".
    В первом матче предстоящего сезона российской Премьер-лиги ЦСКА на своем поле сыграет с "Рубином". Встреча состоится 18 июля.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2015 19:23
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    Комментарии205
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      Рейтинг: +12

      Denfard 15 июля 2015, 13:31

      В нашем чемпионате всё без изменения а это значит всё будет по прежнему между турами неделя а это очень большая пауза которая не плохо расслабляет футболистов после которой настроиться даже рассол не помогает это всё надо менять 3 4 дня вполне достаточно для обширного отдыха футболиста берите пример в ФНЛ и доведите РФПЛ ДО 20 22 команд а то вся ЕВРОПА смеётся над нашим РФС

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:11

      Вывели сборную на чемпионат Европы и танцуй на здоровье.

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 14 июля 2015, 14:01

      Танцуй Леня, танцуй:)

      1
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      Рейтинг: +164

      spartak11 14 июля 2015, 12:54

      Лицо макдага!

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      Рейтинг: +106

      eniseyspb 14 июля 2015, 11:58

      танцующий бегемот страшное и смешное зрелище одновременно

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 14 июля 2015, 09:39

      Скамейку бы подлиннее да напа хорошего,а там мы только ЗА.

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      Рейтинг: +83

      aviciii 14 июля 2015, 06:55

      Тренер классный, а актер вообще супер!

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      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ 14 июля 2015, 06:00

      Лёня Слуцкер: "Если ЦСКА выиграет чемпионат, то дядя Гинер подарит мне Макдональдс"

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 04:53

      Я надеюсь ты это сделаешь, Леонид Викторович! И пускай другие смотрят на тебя и завидуют армейскому клубу) Удачи ЦСКА в наступающем сезоне!

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      Рейтинг: +82

      Diak_horse 14 июля 2015, 03:35

      Ахахахаха и Газзаеву усы сбрить пообещай))))

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