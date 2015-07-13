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    Смолов: "Невызов в сборную не является для меня трагедией"

    Новый игрок футбольного клуба "Краснодар" Федор Смолов заявил, что не зацикливается на том, что не попадает в состав сборной России.

    Смолов в начале июня перешел в "Краснодар" на правах свободного агента, контракт 25-летнего форварда рассчитан на четыре года. Минувший сезон Смолов, принадлежавший московскому "Динамо", провел в "Урале", где играл на правах аренды, забив восемь голов в 23 матчах за екатеринбуржцев. В последний раз в составе сборной Смолов был в марте 2014 года во время матча с Арменией.
    "Любой невызов в сборную России не является трагедией для меня, я не думаю об этом. Я в сборной был больше года назад. Все было благополучно тогда. Кого вызывать, а кого не вызывать - это всегда прерогатива главного тренера. Стоит помнить об этом, так как он ответственен за результат команды", - сказал Смолов на предсезонной пресс-конференции.

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    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 19:15
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:08

      У Смолова ещё будет шанс проявить себя в сборной.

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 14 июля 2015, 07:42

      Это не просто трагедия, это катастрофа, это фильм ужасов какойто! )))

      0
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 14 июля 2015, 06:35

      Надеюсь будет лучше играть

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 июля 2015, 06:01

      Федор Смолов: "Отсутствие забитых мячей не является трагедией для форварда с российским паспортом. Куда важнее - цифры в контракте!"

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 04:54

      Да какая сборная, Федор? Радуйся, что ты играешь в таком амбициозном клубе как ФК Краснодар! А в сборной России есть кому играть в атаке и без тебя.

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 14 июля 2015, 00:39

      может и заиграет - прав что свалил из [Динамо].

      0
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      Рейтинг: +141

      Rruma 13 июля 2015, 22:10

      Трудись, Смолов, и будешь поощрен вызовом в сборную!

      0
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      Рейтинг: +254

      Vector 13 июля 2015, 21:42

      Вот Лопырева ушла, это да, катастрофа...

      1
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > Vector 13 июля 2015, 21:46

      Главное что Бузова на месте

      3
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      Рейтинг: +254

      Vector > Krasnodar 123 13 июля 2015, 21:48

      Этих обоих казнить пора...

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 21:26

      Очень хорошо

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 13 июля 2015, 21:09

      Капелко ушёл, теперь точно возьмут.

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