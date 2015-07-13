Игроки и тренеры ЦСКА награждены серебряными медалями РФПЛ сезона-2014/15

Сегодня в Москве в манеже ЦСКА состоялась церемония вручения серебряных медалей Премьер-лиги, завоеванных армейцами по итогам сезона-2014/15. На торжественном мероприятии присутствовали генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, главный тренер Леонид Слуцкий, президент РФПЛ Сергей Прядкин, легендарный армейский ветеран Владимир Пономарев, а также футболисты и тренерский штаб команды в полном составе. На встречу были приглашены поклонники клуба, которых собралось около трех тысяч.





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