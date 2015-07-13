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    Игроки и тренеры ЦСКА награждены серебряными медалями РФПЛ сезона-2014/15

    Сегодня в Москве в манеже ЦСКА состоялась церемония вручения серебряных медалей Премьер-лиги, завоеванных армейцами по итогам сезона-2014/15. На торжественном мероприятии присутствовали генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, главный тренер Леонид Слуцкий, президент РФПЛ Сергей Прядкин, легендарный армейский ветеран Владимир Пономарев, а также футболисты и тренерский штаб команды в полном составе. На встречу были приглашены поклонники клуба, которых собралось около трех тысяч.
    "Хочу поздравить команду с очередным успехом, - взял торжественное слово Пономарев. - "Ведь серебро - это тоже сумасшедший успех. Из года в год мы чествуем тут нашу команду, которая неизменно держится наверху. Большое спасибо вам за стабильные результаты! Мы, ветераны, ходим с высоко поднятой головой!"
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    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.07.2015 19:08
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:07

      Что-то поздновато решились.

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 14 июля 2015, 09:31

      Присоединяюсь к поздравлениям родной команды.

      1
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 04:57

      Серебро для ЦСКА это все таки не так и плохо, однако есть к чему стремится! Ниже второго места они уже который сезон не опускаются) Стабильность - признак класса. А еще Акинфееву болельщики подарили мешок сухарей, как бы намекая на его надежную игру в воротах! Успехов армейскому клубу)

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > alessios1990 14 июля 2015, 13:59

      Лодыгину недавно сухари дарили...

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 14 июля 2015, 00:31

      не заработали они это серебро - неужели им не стыдно было его принимать?

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец > kkomov 14 июля 2015, 09:33

      Утухни испорченная газовая горелка.

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      Рейтинг: +260

      Воин трои 14 июля 2015, 00:20

      Мы как и ветераны гордимся.А вот свинопатамы не знают куда деваться

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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 13 июля 2015, 23:26

      Нормально!

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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 13 июля 2015, 22:28

      ЦСКА
      Чемпион (5) 2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014
      Серебряный (6) 1998, 2002, 2004, 2008, 2010, 2015
      призер
      Бронзовый (3) 1999, 2007, 2011/2012
      призер
      Обладатель (7) 2002,2005,2006,2008,2009,20011,2013
      Кубка
      Обладатель (6) 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014
      Супер Кубка
      Обладатель Кубка УЕФА (1) 2005-Первый Европейский трофей России!

      10
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > Красно Синий воин 13 июля 2015, 22:31

      А где китайские подвиги ?))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин > spartach n1 13 июля 2015, 22:32

      Там же где и 14 лет без побед!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > Красно Синий воин 13 июля 2015, 22:37

      14 чет мало у кобыл и побольше было ))

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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин > spartach n1 13 июля 2015, 22:45

      Так будет у мяса и больше 14-ти лет без побед!
      Дайте Димону поработать!

      6
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      Рейтинг: +1707

      kkomov > Красно Синий воин 14 июля 2015, 00:32

      вторые по трофеям после Зенита!

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 13 июля 2015, 22:22

      подарок от краснодара!

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      Рейтинг: +3081

      drug01 13 июля 2015, 22:14

      Пока все нормально,даже лучше чем в...Спартаке!

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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 13 июля 2015, 22:10

      Большое спасибо вам за стабильные результаты! Мы, ветераны, ходим с высоко поднятой головой!"
      А где продолжение сказанного Пономаревым??? Он ведь еще добавил " А как там в спартаке нам плевать!"
      Я был на встречи с командой ЦСКА!!!

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