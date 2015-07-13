Игроки и тренеры ЦСКА награждены серебряными медалями РФПЛ сезона-2014/15

Что-то поздновато решились.
Что-то поздновато решились.
Присоединяюсь к поздравлениям родной команды.
Серебро для ЦСКА это все таки не так и плохо, однако есть к чему стремится! Ниже второго места они уже который сезон не опускаются) Стабильность - признак класса. А еще Акинфееву болельщики подарили мешок сухарей, как бы намекая на его надежную игру в воротах! Успехов армейскому клубу)
Лодыгину недавно сухари дарили...
Мы как и ветераны гордимся.А вот свинопатамы не знают куда деваться
Нормально!
ЦСКА
Чемпион (5) 2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014
Серебряный (6) 1998, 2002, 2004, 2008, 2010, 2015
призер
Бронзовый (3) 1999, 2007, 2011/2012
призер
Обладатель (7) 2002,2005,2006,2008,2009,20011,2013
Кубка
Обладатель (6) 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014
Супер Кубка
Обладатель Кубка УЕФА (1) 2005-Первый Европейский трофей России!
А где китайские подвиги ?))
Там же где и 14 лет без побед!
14 чет мало у кобыл и побольше было ))
Так будет у мяса и больше 14-ти лет без побед!
Дайте Димону поработать!
вторые по трофеям после Зенита!
подарок от краснодара!
Большое спасибо вам за стабильные результаты! Мы, ветераны, ходим с высоко поднятой головой!"
А где продолжение сказанного Пономаревым??? Он ведь еще добавил " А как там в спартаке нам плевать!"
Я был на встречи с командой ЦСКА!!!